Les travaux de la place Jules-Grandclément à Villeurbanne se poursuivent cet été.

Après de premiers travaux de déviation et de réhabilitation des réseaux à l'été 2023, le chantier de la place Jules-Grandclément s'est installé depuis l'automne concerne la contre-allée et la partie de la place située près du cours Tolstoï. La Métropole de Lyon et la mairie de Villeurbanne souhaitent ainsi planter à terme environ 99 arbres et créer 1 400 m2 de bandes plantées sur la place.

De nouveaux travaux ont par ailleurs débuté ce printemps pour la construction d'une nouvelle buvette circulaire de 115 m2 avec 20 places assises en intérieur et 40 places en terrasse. La construction se poursuivra jusqu'au printemps 2025 pour une ouverture prévue à l'été 2025. Géré par la Ville, l'établissement fera l'objet d'un appel à candidature pour son exploitation.

Au printemps 2026 enfin, la ligne de tramway T6 sera prolongée de 5,4 km et permettra de relier la station Grandclément aux Gratte-Ciel en sept minutes. Côté circulation, les voies piétonnes doivent offrir une traversée sans obstacle avec des largeurs comprises entre trois et cinq mètres. Une piste cyclable avec deux sens de circulation sera créée dans la continuité de l'avenue Leclerc.