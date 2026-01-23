Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera moyenne à bonne ce vendredi 23 janvier 2026 à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

    On respire un peu mieux qu'en début de semaine ce vendredi 23 janvier à Lyon. Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, indique que la qualité de l'air sera moyenne sur une large partie de la région lyonnaise.

    Si elle restera dégradée voir mauvaise autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le périphérique Laurent Bonnevay, les concentrations en ozone, dioxyde de soufre et particules fines seront en baisse. La perturbation pluvieuse qui doit arriver en fin de matinée à Lyon devrait en plus améliorer la situation.

    Place Bellecour : la Ville de Lyon prévoit de végétaliser la partie nord fin 2026

