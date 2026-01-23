Actualité
Municipales 2026 : Kimelfeld apporte son soutien à Nathalie Perrin-Gilbert dans le 4e arrondissement de Lyon

  • par La rédaction
  • 1 Commentaire

    • David Kimelfeld apporte son soutien à Nathalie Perrin-Glibert dans le 4e arrondissement de Lyon.

    Après avoir appelé à ne pas confier les clés de l'Hôtel de Ville à Jean-Michel Aulas, et tancé la pratique du pouvoir de Grégory Doucet, l'ancien président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld a annoncé à nos confrères du Progrès qu'il soutiendrait la candidature de Nathalie Perrin-Gilbert dans le 4e arrondissement de Lyon.

    L'ex-adjointe de Grégory Doucet fera face au maire écologiste sortant, Rémi Zinck, au macroniste du camp Aulas, Loïc Terrenes, mais aussi à l'insoumise Pauline Fivel et l'ancien Place publique Alexandre Chevalier pour les listes de Képénékian.

    Laisser un commentaire

