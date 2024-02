Dans un rapport rendu public ce mercredi 7 février, le député du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille a dressé un portrait plutôt alarmiste de la situation des PFAS en France.

Il avait été chargé, l'été dernier, par la première ministre Elisabeth Borne de dresser un rapport concernant l'utilisation des perfluorés ou PFAS également appelés "polluants éternels" en France. Un rapport qui avait l'objectif "d’actualiser et compléter le diagnostic de la situation en France, de recenser la connaissance des imprégnations par les PFAS dans les différents milieux et d’étudier le caractère essentiel, ou non, de certains de ces composés pour des technologies cruciales pour la transition écologique". Cyril Isaac-Sibille, député MoDem du Rhône, a rendu son rapport début janvier au gouvernement avant de présenter ce dernier au public cette semaine.

Recenser les sites pollués

"La pollution aux PFAS est un sujet de santé publique préoccupant. Dans les mois et années à venir, nous pouvons craindre que de nouvelles découvertes apportent à cette problématique une gravité encore plus importante" débute Cyrille Isaac-Sibille dans son rapport.

Dans le document, le député, mandaté sur ce sujet après la découverte de niveaux importants de ces PFAS dans le Sud-Ouest lyonnais, recommande notamment "à faire cesser urgemment les rejets industriels des PFAS sans attendre de restriction européenne". Critiqué il y a quelques mois par plusieurs élus pour avoir soutenu un amendement qui prévoyait de reporter la réglementation des perfluorés à 2026, le député du centre demande également au gouvernement de "recenser l’intégralité des sites pollués, s’assurer de la destruction des stocks et se désintoxiquer face à cette dépendance et traiter les pollutions historiques".

238 milliards d'euros par an pour dépolluer les eaux potables en Europe

Le député de la majorité présidentielle propose également de mettre en place le système "pollueur payeur" en ce qui concerne la dépollution des lieux contaminés par ces polluants éternels. Cyril Isaac-Sibille réclame ainsi la création d'un fond PFAS qui serait alimenté par les industriels coupables de ces pollutions. "La dépollution des PFAS a un coût important et le coût total du traitement des eaux potables et usées pour éliminer les PFAS a été estimé à 238 milliards d’euros par an dans l’Union européenne" explique-t-il.

Dans le sud-ouest lyonnais, les entreprises Arkema et Daikin avaient été pointées du doigt suite aux révélations des journalistes de "Vert de rage" concernant la présence dans l'eau potable, l'air ou encore le lait maternel de PFAS dans plusieurs communes au sud de Lyon. En décembre dernier la préfecture du Rhône avait communiqué et indiqué que les rejets de Daikin dans le Rhône demeuraient "faibles et maîtrisés".

Au cours de cette année 2024 aura lieu une grande enquête nommée "Albane", copilotée par Santé publique France et l'ANSES qui aura pour but "d’actualiser les valeurs d’imprégnation de référence, pour les PFAS, de la population française." Ces valeurs seront ensuite comparées avec celles de la population de la métropole de Lyon pour voir dans quelle mesure les habitants du sud-ouest de Lyon sont contaminés par les PFAS.

