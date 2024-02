Une centaine de bonbonnes de protoxyde d'azote collectée lors d'une "clean walk" à Vénissieux

Une association vénissiane a organisé une "clean walk" dans le parc des Minguettes. Une centaine de bouteilles de protoxyde d'azote a été collectée.

L'association Vénissieux en mieux présidée par le délégué Les Républicains de la 14e circonscription, Quentin Taïeb, a organisé ce mercredi une "clean walk" dans le parc des Minguettes, en partenariat avec les élus LR de Vénissieux Cyril Santander et Aurélien Arnould. Au total, plus de 3 000 litres de déchets ont été collectés dont une centaine de bonbonnes de protoxyde d'azote, "soulevant des préoccupations légitimes quant à la sécurité et à la santé de notre communauté", juge Vénissieux en Mieux.

Cette initiative serait selon l'association "le reflet d'une préoccupation grandissante face à l'inaction des pouvoirs publics en matière de propreté et de sécurité dans notre ville. En effet, il est regrettable de constater que la municipalité ne prend pas les mesures nécessaires pour lutter contre la consommation abusive de protoxyde d'azote et les comportements irresponsables qui en découlent". L'association appelle "les autorités locales à prendre conscience de l'urgence de la situation et à agir avec détermination".