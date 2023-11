Palmarès des agglomérations françaises 2023 : Lyon n'attire plus

Familles, entreprises, écologie, voici les trois thèmes sur lesquels les agglomérations françaises étaient notées. Pour cette année 2023, Lyon se retrouve en bas du classement.

Alors que le Congrès des maires de France s’ouvre ce lundi 20 novembre, le magazine économique Challenges et le cabinet d'audit BDO ont publié la troisième édition de leur palmarès des agglomérations françaises. Le classement repose sur 21 critères et classe les villes en fonction de la qualité de vie pour les familles, de l'attractivité pour les entreprises et de l'écologie.

Lyon en fin de liste dans chaque catégorie

Tandis que des villes comme Cherbourg, Poitiers et Toulouse se distinguent sur tous les points, la ville de Lyon se démarque quant à elle par ses mauvaises notes. En effet, la capitale des Gaules se voit décerner la note de 2/5 sur l'attractivité pour les entreprises. Malgré la présence de la Vallée de la chimie, à sa périphérie, ou encore de son biodistrict, pour ne citer qu'eux, la 3e ville de France se retrouve échoue à la 27e place de ce classement, sur 40.

Lyon n'y fait également pas fière allure lorsqu'il s'agit d'aborder la qualité de vie qu'elle offre aux familles. Avec une note de 1/5, l'agglomération lyonnaise arrive en avant-dernière position, juste devant Paris. Cette notation prend notamment en compte le nombre d'établissements scolaires et de commerces, sans oublier la délinquance. Sur ce dernier point, on y compterait en moyenne 0,53 fait de délinquance déclaré pour 100 habitants (entre 2019 et 2022), devant Paris et Marseille (0,52).

Plus surprenant encore, Lyon se retrouve à la 33e position sur le plan écologique, avec une note de 1/5. Même si la Métropole et la municipalité écologistes mettent en place de nombreux projets et politiques pour rendre la ville plus verte, le développement des mobilités électriques pénalise la ville dans ce classement. À cela s'ajoute un taux de pollution atmosphérique encore trop élevé à Lyon, à tel point que l'État pourrait être sanctionné.

