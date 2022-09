Attractivité : Lyon sort-elle des radars ?

Lyon se fait déborder en termes d’attractivité par la montée en puissance de villes moyennes, comme Bordeaux, Strasbourg ou Montpellier.

Si Auvergne-Rhône-Alpes est devenue la deuxième région industrielle d’Europe en nombre de projets d’implantation, Lyon se fait déborder en termes d’attractivité par la montée en puissance de villes moyennes, comme Bordeaux, Strasbourg ou Montpellier. La nouvelle majorité écologiste entend s’affranchir des précédents modèles des villes européennes pour tracer son propre chemin, "plus durable".

"Au classement d’image des métropoles françaises, (…) Lyon continue de perdre du terrain." La synthèse est cinglante. Elle est signée du cabinet Ernst & Young, l’un des quatre du "Big Four" mondial du conseil et de l’audit. Son baromètre annuel de l’attractivité est donc un document toujours très attendu, scruté et commenté.

Plus gros plongeon français

Dans la dernière livraison d’EY, Lyon dégringole au palmarès des villes françaises susceptibles de concurrencer Paris en matière d’attractivité pour les investissements étrangers.

De n° 1 pendant dix ans, de 2010 à 2020, la ville de Lyon est passée 2e en 2021. Elle pointe désormais à la 5e place – ex æquo avec Toulouse – derrière Bordeaux, Strasbourg, Marseille-Aix-en-Provence et Montpellier.

Pour mener à bien son enquête, la filiale française du cabinet londonien a interrogé 203 dirigeants d’entreprises à capitaux étrangers, issus de 23 pays. Les chiffres sont éloquents : si l’année dernière, ils étaient 28 % à parier sur Lyon, ils ne sont plus que 17 % cette année. Soit près de la moitié moins. C’est le plus gros plongeon observé en France – après celui de Nantes.

En d’autres termes, la perception et les attentes qu’ont les grands acteurs économiques internationaux en matière d’attractivité pour la métropole lyonnaise n’ont jamais été aussi négatives. Lyon continue donc de perdre du terrain mais ses voisines, en Auvergne-Rhône-Alpes, tirent leur épingle du jeu : Saint-Étienne enregistre la plus grosse progression hexagonale, passant de la dernière à la 7e place, suivie par Clermont-Ferrand, également lanterne rouge et désormais 10e du classement.

Syndrome lyonnais

Fabrice Reynaud, associé EY Consulting, considère que la chute de Lyon est en partie due à la remontada de "belles endormies qui se projettent sur le devant de la scène d’un point de vue économique, culturel et touristique". Et qui profitent de "l’effet TGV" : l’arrivée d’une desserte à grande vitesse permet en effet d’accroître l’attractivité d’un territoire pour les entreprises ; ce qui importe les investisseurs étant les connexions mises à leur disposition pour travailler avec leurs clients et fournisseurs (à ce sujet, la ligne Lyon-Turin – dont le maire de Lyon juge qu’il s’agit d’un "projet erroné, le pire choix" (entretien au journal La Stampa) – est présentée par le monde de l’entreprise comme un levier très fort d’attractivité, de compétitivité, de relance économique et… de transition écologique).

Mais le déclassement de Lyon ne s’explique pas par le seul effet de rattrapage des villes moyennes régionales. Il y a bel et bien un "syndrome" lyonnais. Plusieurs grands chefs d’entreprises à capitaux étrangers font part de leurs "réticences" et de leurs "doutes" par rapport au nouvel exécutif écologiste. "On a du mal à saisir la position de la Métropole par rapport aux entreprises", s’inquiète un capitaine d’industrie néerlandais qui lorgne sur Lyon pour implanter une filiale. "Quand je lis que M. Doucet a une position favorable à ce qu’il n’y ait plus d’entreprises industrielles sur son territoire, je vous avoue qu’on commence à regarder ailleurs", énonce le CEO d’une autre firme internationale qui, un temps, avait eu des vues sur le sud de Lyon.

Petit retour en arrière. Tout a commencé en juin 2020, une vingtaine de jours avant le second tour des élections municipales et métropolitaines. Un mail avait circulé dans les milieux d’affaires du tout Lyon pour "alerter sur le risque de voir une idéologie verte, soutenue par l’extrême gauche, s’emparer de Lyon et détruire implacablement ce qui fait la force de notre ville". Dans les colonnes de Lyon Capitale, le président régional du Medef, Laurent Fiard, confirmait sur ces entrefaites que "l’alliance des écologistes avec l’extrême gauche n’est pas rassurante pour l’attractivité et la croissance du territoire. Elle fait peur à nos adhérents", ajoutant, plus amer, "ce qui nous fait peur, ce sont les pastèques : l’enrobage est vert, mais à l’intérieur, ils sont rouges". Le texte pointait Grenoble comme "ville témoin", la voisine où les écologistes sont au pouvoir depuis 2014 et dont les idées ont eu “des conséquences catastrophiques” pour la commune, assure Jean-Claude Lavorel, patron du groupe hôtelier du même nom, alléguant que la capitale des Alpes "est descendue dans les classements" et que "l’économie marche moins bien" (la ville de Grenoble n’est d’ailleurs pas mentionnée par les dirigeants nationaux dans le baromètre EY, alors que celles d’Orléans ou Clermont-Ferrand, moins peuplées, émergent).

“Si vous rajoutez des bisbilles entre acteurs régionaux et locaux, forcément le signal envoyé n’est pas bon”

Un chef d’entreprise

Nouvelle feuille de route

Fabrice Reynaud, associé EY Consulting, nuance ce déclassement. "Lyon est en train de définir un modèle d’attractivité choisi, plus durable, un nouveau standard et passe d’un marketing du plus compétitif à un marketing du mieux." Autrement dit, le choix des projets d’implantation d’entreprises dans la métropole se fait par une approche plus qualitative et moins quantitative. Si "la logique du plus à mieux" a été pensée par l’Agence pour le développement économique de la région lyonnaise, sous l’ère de David Kimelfeld (LREM), c’est avec l’arrivée des écologistes que l’Aderly (qui couvre toutes les étapes d’un projet de développement économique ou d’implantation d’entreprise en région lyonnaise) entame véritablement un virage stratégique. Et met un coup de frein à main aux implantations d’entreprises tous azimuts. Les priorités sont revues et une nouvelle feuille de route focalisée "sur les besoins et les complémentarités des filières du territoire" est écrite. Comprendre : le développement économique, oui, mais plus équilibré, en circuit court et fortement centré sur la transition écologique. Résultat : le nombre d’entreprises implantées en région lyonnaise est passé de 116 en 2018 à 62 l’année dernière. Philippe Valentin, pilote de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et co-président de l’Aderly, confirme : "On était sur une volumétrie de 100/110 implantations, le rythme de croisière sera désormais de 70/75."

Changement de "ligue de compétition"

"Lyon change de 'ligue de compétition', soutient Fabrice Reynaud. Cela ne se fait pas en un an. En misant sur une attractivité plus sélective, en essayant d’attirer les projets à plus fort impact climatique, Lyon sera en concurrence avec d’autres compétiteurs européens, tels que Stuttgart, Copenhague ou Göteborg. Ce ne sont pas les territoires les moins chers mais plutôt les mieux-disants." En d’autres termes, Lyon ne prend plus que le rumsteck.

"Ce choix est assez cohérent avec la position de Lyon autour des Alpes, ajoute-t-il. Munich, Stuttgart, voire Milan et Turin, n’ont pas d’autre choix que d’être dans le très qualitatif."

Une plus forte sélectivité des entreprises mais pas forcément plus d’emplois à la clé : entre 2018 et 2020, le nombre d’emplois programmés à trois ans par ces implantations oscillait entre 22 et 25 ; l’année dernière, il est tombé à 18.

Faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? La Métropole de Lyon opte pour le premier choix, en faisant le pari de partir parmi les premières pour ne pas décrocher les wagons et devenir leader demain. "Lyon s’est aujourd’hui affranchi de ses précédents modèles de villes européennes et trace son propre chemin vers un nouveau modèle plus durable, assure Laurent Vallas, directeur régions de JLL, qui a publié avec EY l’étude "Why invest in Lyon ?", dédiée aux marchés immobiliers de la région lyonnaise. Ses spécificités, qu’elles soient liées à son tissu économique, son territoire, ses marchés immobiliers ou ses talents, sont autant d’éléments lui permettant d’être prédisposé à devenir une référence parmi les métropoles européennes du futur."

La Métropole fait sécession

Ce d’autant que Lyon est adossé à la 6e région d’accueil des investissements directs étrangers (toutes activités confondues) en Europe et la 2e région industrielle européenne en nombre de projets d’implantation. "Quand Lyon s’appuie sur une région puissante, il y a tout pour exploser les compteurs !", explique Fabrice Reynaud.

Sauf que le torchon brûle entre la Région et la Métropole de Lyon. Cette dernière a refusé de signer le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) de la première (document central fixant les grandes orientations stratégiques d’Auvergne-Rhône-Alpes en matière économique). Bruno Bernard (EÉLV) a en quelque sorte fait "sécession", arguant qu’aucun "document proche d’être finalisé, comprenant à la fois les ambitions, les moyens, les coopérations et le calendrier détaillé d’opérationnalisation qu’un tel schéma sur 7 ans devrait donner à voir, ne nous a été transmis". Et Laurent Wauquiez (LR) de répondre que la Métropole de Lyon était "la seule collectivité à ne pas avoir répondu”, taclant “qu’elle (devait) avoir un problème de fonctionnement (…) certainement les mêmes qu’(elle) a avec ses maires".

Territoires gagnants, territoires perdants ?

Autant dire que le couple Région-Métropole vole en éclats. "Ce qui m’inquiète, explique Stéphanie Pernod, première vice-présidente (LR) de la Région, c’est que les territoires sous ‘autorité’ de la Région bénéficieront d’aides et pas les autres, créant un déséquilibre des territoires", ce contre quoi luttent l’ensemble des collectivités, quel que soit leur bord politique. Si la loi permet en effet à la Métropole, en cas de désaccord avec la Région, d’adopter des orientations économiques "par défaut" dans un document spécifique, le risque est bel et bien d’induire des conflits d’orientation entre les deux collectivités, ce document métropolitain n’autorisant pas la Métropole à définir des aides, ou ses propres régimes d’aides, comme peut le faire la Région.

Un chef d’entreprise s’épanche : "Quand il y a des doutes, c’est-à-dire qu’il y a une absence d’information, cela génère de l’angoisse, un certain ressenti qui fait que les investisseurs ne s’engagent pas. Si vous rajoutez des bisbilles entre acteurs régionaux et locaux, forcément le signal envoyé n’est pas le bon."

Pour autant, dans leur dernier "Indice d’attractivité du territoire" (février 2022), les conseilleurs du commerce extérieur de la France reconnaissent Lyon comme la métropole la plus attractive, grâce notamment à la "qualité de ses infrastructures". “Lyon est une super métropole, hyper attractive, de par ses écoles, la richesse économique de son territoire, la proximité avec les autres villes. Après, on a un flou autour du positionnement politique local par rapport à l’activité économique industrielle. C’est un point de vigilance. Pour le coup, la Région Auvergne-Rhône-Alpes fait office de contre-balancier, tant elle intervient en support des entreprises. Ce sont ces acteurs régionaux qui vont peser sur la décision quand arriveront des projets d’investissements. C’est mon sentiment de chef d’entreprise", explique Jean Charlois, directeur général de Mobilitae (expatriations et impatriations pour des entreprises françaises et étrangères) et vice-président attractivité du Comité national des conseilleurs du commerce extérieur de la France.

Dialogue de sourds

"Il y a bien une dynamique économique de la Métropole, mais la Région fait ses choix et veut ses marqueurs", fustige Émeline Baume, vice-présidente (EÉLV) du Grand Lyon en charge de l’économie. Et d’ajouter qu’ "il y a des espaces de dialogue entre les deux présidents qui n’existent pas".

Des échanges et des pressions épistolaires musclés – du même acabit qu’entre le ministre de l’Intérieur et le maire de Lyon au sujet de la Guillotière – qui ne doivent pas faire oublier l’essentiel : le développement de l’attractivité des territoires lyonnais et aurhalpins, la création et le maintien des entreprises et des emplois. Dépasser les clivages et les idéologies pour aller dans le sens de l’intérêt général.

Ils le disent

Dans le baromètre de l’attractivité d’EY, les dirigeants internationaux mettent en avant cinq attentes, véritables priorités pour s’implanter en France, dont l’environnement (avec l’innovation, la fiscalité, le made in France et la disponibilité de compétences) : "9 dirigeants sur 10 affirment que la durabilité influencera leurs décisions de localisation s’ils disposent de réglementations soutenant la transition écologique (recyclage, protection de la biodiversité, normes de construction, etc.), de talents pour les accompagner dans ces transformations complexes, au sein de marchés sensibilisés aux enjeux écologiques et à la décarbonation des chaînes industrielles."

La contribution socio-économique des entreprises accompagnées par l’Aderly

Afin de mieux quantifier les impacts locaux des entreprises qu’elle a accompagnées dans leur installation depuis dix ans, l’Agence économique de la Métropole de Lyon a mandaté Utopies pour modéliser leurs retombées économiques (nombre d’emplois soutenus, contribution au PIB…) sur le territoire du Grand Lyon.

Sur la période 2010-2019

‘ 569 entreprises

toujours en activité sur les 884 implantées sur le territoire grâce à l’Aderly

‘ 36 %

le taux de disparition, meilleur que la moyenne française de 46 %

‘ 10 386

emplois directs

‘ 1 775 M€

de chiffre d’affaires au global

‘ 54 M€

de fiscalité versée

‘ 2,5 Mds€

de PIB généré dans l’économie française (dont 69 % dans l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne)

‘ 32 %

de ces impacts