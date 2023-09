Lyon à la 11e place du classement des meilleures villes étudiantes

Le magazine L’Étudiant vient de dévoiler son classement annuel des meilleures villes étudiantes pour l’année 2023-2024. Lyon arrive 11e, malgré un taux de recommandation de 96,7 %.

Cette année, Lyon s’installe à la 11e place (sur 46) des meilleures villes étudiantes, dans le classement du magazine l’Étudiant dévoilé mercredi 21 septembre. Un résultat qui peut sembler décevant, mais qui reste à relativiser.

Malgré cette position, Lyon reste une ville attractive. Si l’on s’attarde sur les points forts, on constate d'abord la qualité de son offre dans la catégorie "prépa et grandes écoles", où elle obtient un résultat parfait de 10/10, ainsi que celle de sa proposition culturelle et de ses services de transports. De quoi donner à la capitale des Gaules une moyenne tout à fait correcte de 7/10.

Les points à améliorer

Certains points restent toutefois à améliorer pour permettre à Lyon de remonter dans le classement. Cette année, le magazine a décidé d’instaurer de nouveaux critères, où Lyon se retrouve à la peine. On retrouve par exemple "l’offre de santé", où Lyon n’obtient qu’une note de 5/10. Même constat pour la "densité de l’offre de formation".

Sans surprise, l’inflation et le coût de la vie ne sont également pas très bons. L’offre de logement récolte une petite note de 4/10, et si l’on ajoute cette donnée au "cadre de vie", Lyon n’obtient même pas la moyenne. Seulement 19/41. Autre point négatif, la "qualité de l’air" où Lyon fait mauvaise figure avec une note de 2/10.

Malgré ces nombreux mauvais points, Lyon reste la cinquième ville la plus appréciée par les étudiants avec un taux de recommandation de 96,7 %. De quoi lui permettre de sécuriser cette 11e place avec une note globale de 80 sur 121 points. Montpellier, Strasbourg et Rennes s'installent confortablement sur les trois premières marches du podium avec, respectivement 93, 92 et 91 points.