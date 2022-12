Lyon est la métropole française la plus attractive pour la sixième année consécutive selon une étude du cabinet Arthur Loyd.

Pour la sixième année consécutive, Lyon est la ville la plus attractive et résiliente de France selon un étude du cabinet de conseil en immobilier d'entreprises, Arthur Loyd. Dans le détail, le territoire lyonnais arrive en tête sur l'accueil des entreprises et l'immobilier tertiaire. Elle se place troisième sur le critère de la qualité de vie. En revanche, la ville pointe seulement à la cinquième place du critère "cadre environnemental et risques climatiques" notamment à cause des vagues de chaleur dont elle est et sera victime.

25 000 emplois créés

Sur le front de l'emploi, la capitale des Gaules est la métropole la plus dynamique. Depuis le début de la crise sanitaire, la ville a créé plus de 25 000 emplois. Le Rhône est également le deuxième département le plus créateur d'emplois avec une progression de 3,9 % sur la même période.

Du côté de l'écologie, la région Auvergne-Rhône-Alpes a bénéficié de 900 millions de capitaux pour la transition écologique et énergétique dont la majorité se dirigent vers le Rhône et la ville de Lyon.