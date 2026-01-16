Actualité
Station Vélo'v @Hugo LAUBEPIN
Station Vélo’v @Hugo LAUBEPIN

Où en est l'installation des 33 nouvelles stations Vélo'v dans la métropole de Lyon ?

  • par Nathan Chaize

    • L'installation des 33 nouvelles stations Vélo'v annoncées à l'été 2025 a pris un peu de retard. Prévues pour le mois de mars, une dizaine d'entre elles ne seront mises en service qu'au deuxième trimestre.

    Lundi, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a annoncé son intention de renforcer significativement l'offre Vélo'v en cas de réélection aux élections métropolitaines du mois de mars. Le candidat promet ainsi le déploiement de 2 000 nouveaux biclous électriques ainsi que la création de 250 nouvelles stations à partir de la fin de l'année 2026 et sur toute la durée d'un éventuel second mandat.

    Lire aussi : "Favoriser l’égalité territoriale" : entre Vénissieux et Saint-Fons, une nouvelle station Vélo’v inaugurée

    Douze nouvelles stations installées d'ici le mois de mars

    Quelques mois plus tôt, Bruno Bernard avait d'ores et déjà annoncé la création de 32 nouvelles stations en priorité dans les quartiers politique de la ville, afin disait-il de "remettre de l'égalité territoriale". L'ensemble des nouvelles stations étaient ainsi promises pour le mois de mars 2026, mais neuf d'entre elles ne verront finalement le jour qu'au cours du deuxième trimestre 2026 a appris Lyon Capitale.

    12 nouvelles stations sont déjà ouvertes au public à Vénissieux, Lyon 2 et Lyon 5, Saint-Fons, Chassieu, Saint-Germain-au-Mont d'Or, Saint-Genis-Laval et Collonges-au-Mont d'Or. Au cours du premier trimestre 2026, douze nouvelles stations vont ouvrir. Deux dans le 9e arrondissement de Lyon, deux dans le 7e arrondissement, quatre à Villeurbanne, trois à Vénissieux et une à Champagne-au-Mont-d'Or.

    Enfin, les neuf stations mises en service au cours du deuxième trimestre concerneront : Saint-Fons qui bénéficiera d'une sixième station aux Clochettes, Décines qui sera dotée d'une seconde station aux Sept Chemins, Lyon 5 et Lyon 9, Vaulx-en-Velin au niveau de la médiathèque, Oullins-Pierre-Bénite aux Chabrières et Vaulx-en-Velin qui sera dotée de deux nouvelles stations, place Robert Badinter et dans le quartier Gimenez.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : Bruno Bernard promet 2 000 nouveaux Vélo'v électriques et de nouvelles stations

    à lire également
    Fête des Lumières de Lyon : un artiste condamné pour avoir été favorisé lors de l'édition 2018

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fête des Lumières de Lyon : un artiste condamné pour avoir été favorisé lors de l'édition 2018 10:44
    Station Vélo'v @Hugo LAUBEPIN
    Où en est l'installation des 33 nouvelles stations Vélo'v dans la métropole de Lyon ? 10:11
    musée Lugdunum visiteurs
    Lyon : le musée Lugdunum participera pour la première fois aux "Nuits de la lecture" 09:40
    ZFE
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon 09:08
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondations 08:41
    d'heure en heure
    Lyon : le métro B en partie interrompu ce vendredi matin sur le réseau TCL 08:19
    Mort de Johanna, renversée par un bus TCL à Lyon : Keolis et le chauffeur seront jugés 07:59
    @Hugo LAUBEPIN
    Un fourgon blindé braqué en pleine journée à Villeurbanne 07:39
    Météo : douceur et nuages prévus ce vendredi à Lyon 07:16
    Gilles Gascon
    "On ne peut pas se satisfaire de près d’une agression par heure dans les transports en commun", déplore Gilles Gascon (LR) 07:00
    le château de Bagnols en beaujolais
    Changement de cap pour le château de Bagnols 15/01/26
    Lyon : un blessé dans un accident entre une voiture et un tramway 15/01/26
    PAF Police aux frontières
    Des armes découvertes lors d'une perquisition à Villeurbanne 15/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut