L'installation des 33 nouvelles stations Vélo'v annoncées à l'été 2025 a pris un peu de retard. Prévues pour le mois de mars, une dizaine d'entre elles ne seront mises en service qu'au deuxième trimestre.

Lundi, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a annoncé son intention de renforcer significativement l'offre Vélo'v en cas de réélection aux élections métropolitaines du mois de mars. Le candidat promet ainsi le déploiement de 2 000 nouveaux biclous électriques ainsi que la création de 250 nouvelles stations à partir de la fin de l'année 2026 et sur toute la durée d'un éventuel second mandat.

Lire aussi : "Favoriser l’égalité territoriale" : entre Vénissieux et Saint-Fons, une nouvelle station Vélo’v inaugurée

Douze nouvelles stations installées d'ici le mois de mars

Quelques mois plus tôt, Bruno Bernard avait d'ores et déjà annoncé la création de 32 nouvelles stations en priorité dans les quartiers politique de la ville, afin disait-il de "remettre de l'égalité territoriale". L'ensemble des nouvelles stations étaient ainsi promises pour le mois de mars 2026, mais neuf d'entre elles ne verront finalement le jour qu'au cours du deuxième trimestre 2026 a appris Lyon Capitale.

12 nouvelles stations sont déjà ouvertes au public à Vénissieux, Lyon 2 et Lyon 5, Saint-Fons, Chassieu, Saint-Germain-au-Mont d'Or, Saint-Genis-Laval et Collonges-au-Mont d'Or. Au cours du premier trimestre 2026, douze nouvelles stations vont ouvrir. Deux dans le 9e arrondissement de Lyon, deux dans le 7e arrondissement, quatre à Villeurbanne, trois à Vénissieux et une à Champagne-au-Mont-d'Or.

Enfin, les neuf stations mises en service au cours du deuxième trimestre concerneront : Saint-Fons qui bénéficiera d'une sixième station aux Clochettes, Décines qui sera dotée d'une seconde station aux Sept Chemins, Lyon 5 et Lyon 9, Vaulx-en-Velin au niveau de la médiathèque, Oullins-Pierre-Bénite aux Chabrières et Vaulx-en-Velin qui sera dotée de deux nouvelles stations, place Robert Badinter et dans le quartier Gimenez.

Lire aussi : Métropole de Lyon : Bruno Bernard promet 2 000 nouveaux Vélo'v électriques et de nouvelles stations