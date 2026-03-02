Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce lundi

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon restera globalement bonne ce lundi 2 mars 2026 grâce notamment au vent de sud.

On respire toujours bien à Lyon et dans la métropole de Lyon pour débuter ce mois de mars 2026. Malgré des températures de printemps et un fort ensoleillement la qualité de l'air restera bonne à moyenne ce lundi 2 mars. Le vent de sud sera favorable à la dispersion des polluants atmosphériques sur une grande partie de la région.

Ainsi les niveaux de dioxyde de soufre resteront bas et ce sera moyen pour les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote.