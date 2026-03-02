Culture
La Guerre en jeux – Famille Jaudoin © CHRD

Expos : les rendez-vous du mois de mars à Lyon

  • par Martine Pullara

    • Notre sélection dans les galeries et musées lyonnais.

    La Guerre en jeux au CHRD. Photo de Simone Ordan © CHRD

    Le CHRD Lyon (Centre d’histoire de la résistance et de la déportation) pose, à travers le prisme du jeu et du jouet, un regard sur la manière dont la Deuxième Guerre mondiale a fait irruption dans la vie des enfants. Et trouve ici un moyen délicat d’aborder cette période auprès du jeune public ! 

    L’exposition révèle au travers de jeux, dessins et peluches qu’ils ont malgré tout continué à jouer, à en inventer même, faute de moyens pour en acheter. 

    Ces objets du quotidien sont aujourd’hui la mémoire d’un contexte historique, on découvre ainsi que certains étaient fabriqués en détention ou en déportation tandis que les enfants les serraient dans leurs bras lors d’exodes tragiques pour trouver du réconfort. Également que le régime de Vichy faisait la promotion de certains jeux à des fins de propagande alors que Philippe Dehan, le cuisinier de la colonie des enfants d’Izieu exterminés à Auschwitz en 1944, utilisant le principe de la lanterne magique, créait des spectacles joyeux et cinématographiques avec eux. À ne pas rater ! (La Guerre en jeux, jusqu’au 7 juin). 

    Le Goethe-Institut Lyon accueille l’artiste allemande Susanne Kriemann avec Lupin, fougère, genêt - Paysages post-nucléaires : une radiographie qui traite des conséquences de l’exploitation minière de l’uranium, ici dans le Limousin dont les anciennes zones minières sont aujourd’hui parsemées de lacs artificiels, abritant de nombreuses plantes comme les lupins, fougères et genêts. L’artiste a prélevé des échantillons de plantes et de sols contaminés, posés ensuite sur du papier photo et éclairés au flash d’un smartphone pour révéler les effets de la radiation et les métamorphoser en une mémoire vive de la dégradation des paysages par l’homme (jusqu’au 28 avril). 

    La galerie Autour de l’image propose Hommage à Francis Bacon conçu comme un dialogue entre huit artistes et Bacon. Figure majeure de l’art du XXe siècle, peintre de la tension et de la chair, il a créé une œuvre marquée notamment par l’usage de la couleur qui, sans jamais être décorative, structure l’image, contraint l’espace, enferme les corps et intensifie la violence émotionnelle. Avec la couleur comme fil conducteur et au travers de dessins, peintures et gravures, les artistes témoignent de la vitalité d’un héritage toujours vivant (jusqu’au 28 mars). 

    Peintre lyonnais, Robert Baret est à l’honneur à la galerie Mémoire des arts avec Série noire, une série de soixante-quatre portraits réalisés à la peinture acrylique sur papier kraft dans un style très réaliste à dominante noire : “Robert Baret tape dans le dur. Il peint ‘à l’os’, dit la commissaire Paule Martigny. C’est brut. Ses coups de pinceau sont posés avec vivacité. Sa facture est rapide en larges touches. L’impact fort de l’expression est traduit sans concession, accentué par des noirs puissants, la lumière blanche donnant un relief cru aux formes. Et dans le même temps, son empathie naturelle habille ses sujets.” Autant de portraits qui montrent des personnages de la Croix-Rousse, du Brésil, de Russie, de Villeurbanne, du Maroc, comédiens, danseuses, barman, infirmière, kiné… des modèles à temps plein ou de passage (jusqu’au 21 mars).

    à lire également
    LDLC Arena
    Orelsan annonce deux nouvelles date à Lyon en 2026

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Expos : les rendez-vous du mois de mars à Lyon 14:20
    LDLC Arena
    Orelsan annonce deux nouvelles date à Lyon en 2026 13:48
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "je trouve important de mieux représenter les femmes dans les sciences" 13:00
    Nétrine 1
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "la vulgarisation est un merveilleux outil d’information" 12:30
    Lyon : un avocat découvert inanimé et dans une position suspecte à un arrêt de tramway 11:51
    d'heure en heure
    Altercation filmée sur le marché de Givors : le maire porte plainte 11:03
    L'aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA
    Guerre en Iran : de nombreux vols annulés à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry 10:20
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 09:31
    Rhône : GRDF recrute des alternants dans la région 08:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce lundi 08:13
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône à Lyon toujours en vigilance jaune crues 07:49
    Renversé à Marseille, l'OL enchaine un deuxième revers de suite 07:33
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur ce lundi à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut