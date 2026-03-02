Actualité
Guerre en Iran : de nombreux vols annulés à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry

  • par Loane Carpano
    • Suite aux bombardements en Israël et dans les pays du Golf, plusieurs vols au départ de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ont été annulés.

    Suite à des frappes lancées par les États-Unis et Israël vers l’Iran afin de faire tomber la dictature des mollahs samedi 28 février, la République Islamiste riposte en tirant des missiles et des drones vers Israël, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et Bahreïn. Alors que plusieurs ressortissants français sont bloqués dans des aéroports du Moyen-Orient, de nouvelles frappes ont été entendues ce lundi matin dans la région de Tel-Aviv, dans le centre d'Israël.

    Face à la menace, le trafic aérien reste très perturbé ce lundi. Air France annonce avoir suspendu ses vols depuis et vers Beyrouth (Liban), Dubaï (Émirats arables unis), Riyad (Arabie saoudite) et Tel-Aviv (Israël), jusqu'au mardi 3 mars.

    Vols vers Dubaï, Tel Aviv, Beyrouth et Djeddah annulés

    Après l'annulation de plusieurs vols Lyon-Dubaï samedi 28 février et dimanche 1er mars, la compagnie Emirates a pris la décision d'annuler son vol Lyon-Dubaï, prévu à 10 h 40 ce lundi 2 mars. Le vol Dubaï-Lyon, censé arriver à 12 h 50 a également été suspendu.

    La situation ne semble pas s'arranger puisque les vols au départ de Lyon et à destination de Tel Aviv, Beyrouth et Djeddah sont également annulés pour toute la journée du mardi 3 mars. Les passagers concernés par ces annulations, sont invités à choisir un autre vol ou à demander un remboursement.

