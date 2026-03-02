Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Vénissieux : deux mercenaires colombiens suspectés d'avoir participé à une fusillade

  • par Loane Carpano

    • Deux mercenaires colombiens ont été mis en examen. Ils sont suspectés d’avoir grièvement blessé un individu par arme à feu lors d'une fusillade survenue aux Minguettes (Vénissieux) en 2024.

    Deux ressortissants colombiens ont été mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée, dans le cadre d'une fusillade survenue en octobre 2024 à Vénissieux. Selon les informations de Tribune de Lyon, les deux hommes âgés d'une trentaine d'années sont suspectés d'avoir grièvement blessé une personne par arme à feu lors d'une fusillade dans le quartier des Minguettes le 25 octobre 2024. Ce soir là, un jeune homme de vingt ans avait été touché à la jambe et dans le dos. Grièvement blessé, il avait néanmoins survécu.

    Lien avec l'arrestation d'un commando colombien

    Selon les informations de nos confrères, le laboratoire balistique de la police scientifique aurait effectué une comparaison et un rapprochement entre les munitions utilisées, et des armes découvertes en fin d’année dernière, lors de l’arrestation d’un commando colombien prêt à passer à l’action. L'un des protagonistes aurait reconnu sa participation dans la fusillade de Vénissieux.

    Les deux Colombiens étaient déjà bien connus de la justice pour leur implication dans l'affaire des commandos de mercenaires colombiens, recrutés par des caïds lyonnais afin de contrôler le marché de la drogue. Les deux hommes avaient été mis en examen et écroués dans le cadre de cette affaire.

