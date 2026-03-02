Altercation filmée sur le marché de Givors : le maire porte plainte

Après une altercation filmée entre le maire de Givors et deux femmes survenue sur le marché de la commune dimanche 1er mars, l'élu a décidé de porter plainte.

Dimanche 1er mars, une altercation entre la fille et la femme de Luc Gemet, victime du père pédocriminel Louis Ribes, et Mohamed Boudjellaba, maire de Givors a eu lieu sur le marché de la commune.

Luc Guemet accompagné de sa femme et de sa fille était venu interroger le maire sur les vitraux du prêtre, toujours visibles dans l’église désacralisée Saint-Martin de Cornas. Mais l’échange entre l’élu et sa famille s’est vite envenimé, comme en atteste une vidéo filmée par le tiktokeur Belgacem Ben Mokdad, également membre de la liste de Jérôme Chabrier, candidat centriste pour la mairie de Givors.

Dans la vidéo, on peut voir deux femmes interpeller vivement le maire de la commune : "Pourquoi vous soutenez un pédocriminel ?", clame l’une d’elles, tandis que le maire lui répond : "Je ne soutiens rien et des vitraux ont été enlevés". "Un seul ! Enlevez les vitraux du pédocriminel", rétorque la femme.

Deux plaintes déposées

Suite à la publication de cette vidéo, le maire sortant confie à nos confrères du Progrès avoir l'impression "d'être tombé dans un guet-apens" visant à le "salir". Il affirme avoir déposé plainte pour diffamation et injure publique contre les deux femmes et la personne qui filme. Il reproche à l'auteur de la vidéo, membre de la liste d'opposition, d'avoir continué d'enregistrer la scène malgré plusieurs demandes "d'arrêter de filmer."

De son côté, l'auteur de la vidéo assure "avoir peur. Peur pour lui. Peur pour ses enfants" lors de l'altercation. Il a également porté plainte pour menaces et intimidations.