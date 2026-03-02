Actualité

Rhône : GRDF recrute des alternants dans la région

  • par La Rédaction

    • Le gestionnaire du réseau de gaz lance sa campagne de recrutement 2026. En Auvergne-Rhône-Alpes, 58 alternants sont recherchés, dont 15 dans le Rhône, sur des profils allant du technicien au data analyst.

    Avis aux étudiants en quête d’alternance. GRDF a lancé fin février sa nouvelle campagne de recrutement. L’entreprise propose 58 contrats en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 15 postes à pourvoir dans le Rhône.

    Les missions couvrent un large éventail de métiers : technicien gaz, ingénieur d’études, data analyst, appui marketing ou encore consultant en ressources humaines. Les niveaux de formation recherchés s’étendent du bac professionnel au mastère spécialisé.

    Pour séduire les candidats, GRDF met en avant une rémunération supérieure au minimum légal, ainsi que des aides au logement et aux déplacements. Une participation pouvant atteindre 1 000 euros pour le permis de conduire est aussi prévue si nécessaire. L’entreprise souligne enfin que plus d’un alternant technique sur quatre a été embauché à l’issue de son contrat en 2025.

    à lire également
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 09:31
    Rhône : GRDF recrute des alternants dans la région 08:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce lundi 08:13
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône à Lyon toujours en vigilance jaune crues 07:49
    Renversé à Marseille, l'OL enchaine un deuxième revers de suite 07:33
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur ce lundi à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:13
    Franck Rolland
    "À Lyon, il y a seulement une centaine de policiers sur le terrain" estime Franck Rolland 07:00
    Les travaux prévus sur les routes autour de Lyon cette semaine 01/03/26
    Le recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne, Azzedine Gaci © Tim Douet
    Municipales à Villeurbanne : des militants tractent devant la mosquée Othmane, son recteur réaffirme sa "neutralité politique" 01/03/26
    Des élus écologistes s’alertent du rôle de "conseiller spécial" de Laurent Wauquiez à la Région Auvergne-Rhône-Alpes 01/03/26
    Le maire de Givors accusé d'avoir intimidé une victime du prête pédocriminel Louis Ribes 01/03/26
    voiture police faits-divers
    Une rave party déjouée par les forces de l’ordre au sud de Lyon 01/03/26
    CGT drapeau
    Menacés depuis la mort de Quentin Deranque à Lyon, plusieurs syndicats se mobiliseront mardi 01/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut