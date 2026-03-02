Rhône : GRDF recrute des alternants dans la région

Le gestionnaire du réseau de gaz lance sa campagne de recrutement 2026. En Auvergne-Rhône-Alpes, 58 alternants sont recherchés, dont 15 dans le Rhône, sur des profils allant du technicien au data analyst.

Avis aux étudiants en quête d’alternance. GRDF a lancé fin février sa nouvelle campagne de recrutement. L’entreprise propose 58 contrats en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 15 postes à pourvoir dans le Rhône.

Les missions couvrent un large éventail de métiers : technicien gaz, ingénieur d’études, data analyst, appui marketing ou encore consultant en ressources humaines. Les niveaux de formation recherchés s’étendent du bac professionnel au mastère spécialisé.

Pour séduire les candidats, GRDF met en avant une rémunération supérieure au minimum légal, ainsi que des aides au logement et aux déplacements. Une participation pouvant atteindre 1 000 euros pour le permis de conduire est aussi prévue si nécessaire. L’entreprise souligne enfin que plus d’un alternant technique sur quatre a été embauché à l’issue de son contrat en 2025.