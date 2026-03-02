Actualité
Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux élections municipales à Lyon. (@DR)

Municipales à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert tient un meeting ce mercredi

  • par Nathan Chaize

    • Candidate aux élections municipales, Nathalie Perrin-Gilbert organise un meeting mercredi 4 mars à Lyon.

    Le sprint final s'engage. À moins de quinze jours du premier tour des élections municipales, la candidate de la liste Lyon avec vous, Nathalie Perrin-Gilbert organise un meeting mercredi 4 mars à la Croix-Rousse. L'évènement se tiendra à la salle de la Ficelle dans le 4e arrondissement de Lyon à partir de 18 h 30. L'ex-adjointe de Grégory Doucet sera accompagnée du président du Parti radical de gauche (PRG), Guillaume Lacroix, et le président du mouvement citoyen En action Lyon 3, Thimotée Martin-Brossat.

    "Ce meeting est un moment de rassemblement. Je ne crois ni dans la peur ni dans la colère pour fonder une proposition politique. Lʼavenir de notre ville se joue dans notre capacité collective à nous écouter et à suivre ensemble un cap : le cap dʼune ville qui protège tous ses habitants et habitantes quel que soit leur âge ou leur quartier, qui accompagne et simplifie la vie quotidienne", écrit Nathalie Perrin-Gilbert.

