Dimanche 1er mars, un avocat inscrit au barreau de Lyon a été retrouvé mystérieusement inanimé à un arrêt de tramway vers 21 h. Selon les informations du Progrès, l'homme aurait été signalé par des passants à l'arrêt du T1 et du T4 Thiers-Lafayette. Il se trouvait alors inanimé et assis dans une position peu naturelle.

Une enquête ouverte

Dépêché sur place, le Samu a pris en charge l'homme en arrêt cardiaque. Réanimé par les secours, il a été transporté à l'hôpital Edouard Herriot avec un pronostic vital engagé.

Grâce aux caméras de vidéosurveillance, les forces de l'ordre ont pu remarquer la présence d'un second individu, l'ayant accompagné jusqu'à l'arrêt. L'homme aurait ensuite abandonné l'avocat sur le banc de la station. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les faits.

