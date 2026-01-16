Actualité
L’oeuvre de Damien Fontaine avait été projetée sur la colline de Fourvière en 2018 (Florent Deligia)

Fête des Lumières de Lyon : un artiste condamné pour avoir été favorisé lors de l'édition 2018

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 15 janvier, le tribunal correctionnel de Lyon a confirmé les soupçons de favoritisme pesant sur le marché public de la Fête des Lumières 2018. Le scénographe Damien Fontaine a été condamné.

    Les soupçons de favoritisme pesant sur le marché public de la Fête des Lumière depuis 2021, ont été confirmés ce jeudi 15 janvier. L'enquête révélait des échanges entre le scénographe choisi, Damien Fontaine, et l'ancien directeur de la Fête des Lumières, Jean-François Zurawik, juste avant l'ultime réunion de négociation pour l'obtention du projet en 2018. L'affaire avait notamment été dénoncée par l'artiste Milosh Luczynski, également en lice pour remporter l'appel d'offre.

    Jeudi 15 janvier, les juges du tribunal correctionnel de Lyon ont ainsi tranché : Damien Fontaine a bénéficié de renseignements privilégiés de Jean-François Zurawik, lui ayant permis de remporter l'appel d'offre. Pour rappel, Jean-François Zurawik connaissait bien Damien Fontaine, puisqu'il avait été son associé dans une société de spectacle.

    "Recel de favoritisme"

    Damien Fontaine et son producteur ont ainsi été condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende et à 3 ans d’inéligibilité pour "recel de favoritisme." Jean-François Zurawik est quant à lui décédé en 2020. Lors de l'audience, "les prévenus ont expliqué que les règles étaient à l’époque opaques et qu’ils se sentaient obligés de répondre aux exigences du directeur".

    Lire aussi : Ombre de favoritisme sur la Fête des Lumières de Lyon

    à lire également
    Station Vélo'v @Hugo LAUBEPIN
    Où en est l'installation des 33 nouvelles stations Vélo'v dans la métropole de Lyon ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fête des Lumières de Lyon : un artiste condamné pour avoir été favorisé lors de l'édition 2018 10:44
    Station Vélo'v @Hugo LAUBEPIN
    Où en est l'installation des 33 nouvelles stations Vélo'v dans la métropole de Lyon ? 10:11
    musée Lugdunum visiteurs
    Lyon : le musée Lugdunum participera pour la première fois aux "Nuits de la lecture" 09:40
    ZFE
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon 09:08
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondations 08:41
    d'heure en heure
    Lyon : le métro B en partie interrompu ce vendredi matin sur le réseau TCL 08:19
    Mort de Johanna, renversée par un bus TCL à Lyon : Keolis et le chauffeur seront jugés 07:59
    @Hugo LAUBEPIN
    Un fourgon blindé braqué en pleine journée à Villeurbanne 07:39
    Météo : douceur et nuages prévus ce vendredi à Lyon 07:16
    Gilles Gascon
    "On ne peut pas se satisfaire de près d’une agression par heure dans les transports en commun", déplore Gilles Gascon (LR) 07:00
    le château de Bagnols en beaujolais
    Changement de cap pour le château de Bagnols 15/01/26
    Lyon : un blessé dans un accident entre une voiture et un tramway 15/01/26
    PAF Police aux frontières
    Des armes découvertes lors d'une perquisition à Villeurbanne 15/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut