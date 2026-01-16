L’oeuvre de Damien Fontaine avait été projetée sur la colline de Fourvière en 2018 (Florent Deligia)

Jeudi 15 janvier, le tribunal correctionnel de Lyon a confirmé les soupçons de favoritisme pesant sur le marché public de la Fête des Lumières 2018. Le scénographe Damien Fontaine a été condamné.

Les soupçons de favoritisme pesant sur le marché public de la Fête des Lumière depuis 2021, ont été confirmés ce jeudi 15 janvier. L'enquête révélait des échanges entre le scénographe choisi, Damien Fontaine, et l'ancien directeur de la Fête des Lumières, Jean-François Zurawik, juste avant l'ultime réunion de négociation pour l'obtention du projet en 2018. L'affaire avait notamment été dénoncée par l'artiste Milosh Luczynski, également en lice pour remporter l'appel d'offre.

Jeudi 15 janvier, les juges du tribunal correctionnel de Lyon ont ainsi tranché : Damien Fontaine a bénéficié de renseignements privilégiés de Jean-François Zurawik, lui ayant permis de remporter l'appel d'offre. Pour rappel, Jean-François Zurawik connaissait bien Damien Fontaine, puisqu'il avait été son associé dans une société de spectacle.

"Recel de favoritisme"

Damien Fontaine et son producteur ont ainsi été condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende et à 3 ans d’inéligibilité pour "recel de favoritisme." Jean-François Zurawik est quant à lui décédé en 2020. Lors de l'audience, "les prévenus ont expliqué que les règles étaient à l’époque opaques et qu’ils se sentaient obligés de répondre aux exigences du directeur".

