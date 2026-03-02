Orelsan annonce deux nouvelles date à Lyon en 2026

Alors qu'il vient tout juste de se produire sur la scène de la LDLC Arena les 26 et 27 février dernier, Orelsan annonce deux nouvelles dates dans la salle de Décines. Le rappeur originaire de Caen sera à Lyon les 16 et 17 novembre 2026.

Vous avez ratez les deux concerts d'Orelsan à la LDLC Arena la semaine dernière ? Pas de panique, vous allez avoir le droit à une session de rattrapage. Le rappeur originaire de Caen, qui était à Lyon les 26 et 27 février dernier, vient d'annoncer 17 nouvelles dates de tournée à l'automne 2026.

Accompagné de ses acolytes Ablaye, Skread ou encore du lyonnais Phazz, Orelsan sera de retour dans la salle de Décines les 16 et 17 novembre prochain. Deux nouvelles dates qui devraient ravir les nombreux fans du rappeur, qui en a aussi profité pour rajouter cinq nouvelles dates en décembre prochain à l'Accor Arena de Bercy, à Paris. Le rappeur se produira 15 jours dans la grande salle parisienne à la fin de l'année.

La billetterie pour ces nouvelles dates ouvre ce mardi 3 mars à partir de 10h. Au regard de l'engouement autour de sa tournée qui a débuté il y a quelques semaines seulement et qui est déjà complète, les places devraient partir très vite.