Actualité
Grégory Doucet en campagne ce vendredi 13 février dans le 1er arrondissement de Lyon. (@Vincent Guiraud)

Contre les perturbateurs endocriniens, Grégory Doucet veut distribuer des paniers bio aux femmes enceintes à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Grégory Doucet promet la distribution de paniers de fruits et légumes bio, locaux et gratuits pour les femmes enceintes s'il est réélu à la mairie de Lyon.

    À moins de deux semaines du premier tour des municipales 2026 à Lyon, Grégory Doucet dévoile une nouvelle mesure de son programme. Dans un communiqué transmis à la presse ce lundi 2 mars, le maire de Lyon, candidat à sa réélection, propose "la distribution, sur demande, de paniers de fruits et légumes bio, locaux et gratuits pour les femmes enceintes."

    A lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

    Une distribution qui a pour but de "protéger la santé des mères et de leurs enfants des perturbateurs endocriniens et des dangers des pesticides" explique le candidat tête de liste "Pour vivre Lyon". "Pendant la grossesse se joue une partie de la bonne santé de l’enfant. Cela passe notamment par l’alimentation pendant et juste après la grossesse. Nous savons désormais que l’exposition aux perturbateurs endocriniens accroît le risque de survenue de complications pendant la grossesse et perturbe le développement du fœtus. Ces perturbateurs endocriniens se retrouvent notamment dans certains pesticides" poursuivent les équipes du candidat Doucet.

    Le "pack naissance" de la Métropole

    Cette distribution se fera "en lien avec les structures existantes" ainsi que les futures cantines de quartier. Grégory Doucet avait annoncé en janvier dernier vouloir créer dix cantines de quartier à Lyon pour "faciliter l'accès à une alimentation saine et accessible à tous." En plus de cette distribution de paniers, l'écologiste souhaite organiser des ateliers de sensibilisation à la question des perturbateurs endocriniens, que l'on retrouve au-delà de la seule alimentation.

    Enfin, dans son communiqué de presse, Grégory Doucet détaille également le "pack naissance" que souhaite mettre en place, au niveau de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, actuel président et également candidat à sa réélection. Un "pack naissance" qui "permettra également d'offrir un accompagnement direct des parents avant et après la naissance" promet la liste écologiste. Des ateliers collectifs pour les jeunes parents sur différentes thématiques seront notamment organisés et une application numérique créée pour "faciliter l'information et la prévention".

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Vénissieux : deux mercenaires colombiens suspectés d'avoir participé à une fusillade

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Contre les perturbateurs endocriniens, Grégory Doucet veut distribuer des paniers bio aux femmes enceintes à Lyon 15:40
    PAF Police aux frontières
    Vénissieux : deux mercenaires colombiens suspectés d'avoir participé à une fusillade 15:05
    Expos : les rendez-vous du mois de mars à Lyon 14:20
    LDLC Arena
    Orelsan annonce deux nouvelles date à Lyon en 2026 13:48
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "je trouve important de mieux représenter les femmes dans les sciences" 13:00
    d'heure en heure
    Nétrine 1
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "la vulgarisation est un merveilleux outil d’information" 12:30
    Lyon : un avocat découvert inanimé et dans une position suspecte à un arrêt de tramway 11:51
    Altercation filmée sur le marché de Givors : le maire porte plainte 11:03
    L'aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA
    Guerre en Iran : de nombreux vols annulés à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry 10:20
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 09:31
    Rhône : GRDF recrute des alternants dans la région 08:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce lundi 08:13
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône à Lyon toujours en vigilance jaune crues 07:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut