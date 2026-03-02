Grégory Doucet promet la distribution de paniers de fruits et légumes bio, locaux et gratuits pour les femmes enceintes s'il est réélu à la mairie de Lyon.

À moins de deux semaines du premier tour des municipales 2026 à Lyon, Grégory Doucet dévoile une nouvelle mesure de son programme. Dans un communiqué transmis à la presse ce lundi 2 mars, le maire de Lyon, candidat à sa réélection, propose "la distribution, sur demande, de paniers de fruits et légumes bio, locaux et gratuits pour les femmes enceintes."

Une distribution qui a pour but de "protéger la santé des mères et de leurs enfants des perturbateurs endocriniens et des dangers des pesticides" explique le candidat tête de liste "Pour vivre Lyon". "Pendant la grossesse se joue une partie de la bonne santé de l’enfant. Cela passe notamment par l’alimentation pendant et juste après la grossesse. Nous savons désormais que l’exposition aux perturbateurs endocriniens accroît le risque de survenue de complications pendant la grossesse et perturbe le développement du fœtus. Ces perturbateurs endocriniens se retrouvent notamment dans certains pesticides" poursuivent les équipes du candidat Doucet.

Le "pack naissance" de la Métropole

Cette distribution se fera "en lien avec les structures existantes" ainsi que les futures cantines de quartier. Grégory Doucet avait annoncé en janvier dernier vouloir créer dix cantines de quartier à Lyon pour "faciliter l'accès à une alimentation saine et accessible à tous." En plus de cette distribution de paniers, l'écologiste souhaite organiser des ateliers de sensibilisation à la question des perturbateurs endocriniens, que l'on retrouve au-delà de la seule alimentation.

Enfin, dans son communiqué de presse, Grégory Doucet détaille également le "pack naissance" que souhaite mettre en place, au niveau de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, actuel président et également candidat à sa réélection. Un "pack naissance" qui "permettra également d'offrir un accompagnement direct des parents avant et après la naissance" promet la liste écologiste. Des ateliers collectifs pour les jeunes parents sur différentes thématiques seront notamment organisés et une application numérique créée pour "faciliter l'information et la prévention".