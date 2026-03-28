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Souris © DR

On s’en serait bien passé … des souris à Lyon

  • par Guillaume Lamy

    • Des souris dans les cuisines, des restaurants fermés et des professionnels qui relativisent : à Lyon, la question des rongeurs s’invite de plus en plus à table.

    Lyon, capitale de la gastronomie. Et capitale, apparemment, des fermetures sanitaires pour cause de rongeurs.

    Le 24 février, les deux boutiques Pignol de la place Bellecour et de la rue Émile-Zola fermaient en urgence sur arrêté préfectoral pour (entre autres) des déjections de souris sur les équipements. Sidération à Lyon, où Pignol est une institution. Mais la réponse du patron l’est encore plus.

    Baptiste Pignol n’a pas cherché à minimiser : “Si on ferme la maison Pignol, on peut fermer tout Lyon. Il y a toujours eu des souris.” Romain Lasseur, docteur en écotoxicologie à Lyon, lui donne partiellement raison : “Il n’a pas complètement tort. Des souris, il y en a partout. Ce sont des rongeurs qui vivent en intérieur. Dès qu’il y a de la nourriture, il y a de l’espoir. Pour moi, ce n’est pas vraiment un enjeu sanitaire. Après, ce qu’il faut savoir, c’est si on parle d’infestation ou de quelques crottes de souris. Si ça avait été des rats, ce serait inquiétant, car ils sont capables de descendre dans les égouts et de remonter des pathogènes. La souris, elle, ne transmet pas de maladies.”

    Depuis le début de l’année, les fermetures pour rongeurs s’accumulent : un restaurant japonais bien connu, un restaurant chinois du centre-ville, une boulangerie à Caluire, etc. La liste est longue et ne cesse de s’allonger. En attendant, les souris ne lisent pas les arrêtés préfectoraux.

    Et tant que Lyon ne coordonnera pas sa lutte, elles continueront de trouver les restos avant les inspecteurs.

    Lire aussi : Enquête - Pourquoi les rats prolifèrent-ils à Lyon ?

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