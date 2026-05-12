A Lyon, près de 40 classes devraient fermer à la rentrée scolaire

A Lyon, la municipalité se mobilise contre la fermeture de 40 classes prévue pour la rentrée 2026.

A Lyon, 51 fermetures de classes et 13 ouvertures sont envisagées dans la dernière copie de l'Education Nationale en raison de la baisse démographique. Une mesure qui entraînerait 38 retraits de postes d'enseignants, majoritairement dans les écoles élémentaires, et qui préoccupe quant à l'avenir des conditions d'apprentissage des élèves.

Alors que la Ville de Lyon se mobilise contre ces fermetures, Stéphanie Léger, adjointe PS à l'Education de la Ville, espère faire diminuer le solde négatif. Dans une interview accordée au Progrès, l'adjointe affirme être en plein "travail de négociation avec l'Education Nationale" pour limiter ce nombre de fermetures : "Depuis janvier et jusqu’à juin, nous réalisons avec l’Académie un travail de dentelle. Cela nous a déjà permis de sauver une vingtaine de classes menacées", précise-t-elle.

"Nous n'étions jamais arrivés à un tel solde négatif"

Pour négocier, Stéphanie Léger affirme évoquer le climat scolaire, la mixité et les dispositifs dans lesquels sont accueillis les enfants en situation de handicap, les enfants allophones : "Tout ce qui peut représenter une difficulté pour l’école", souligne l'adjointe qui souhaite maintenir le nombre moyen d'élèves par classe à 25.

A noter qu'à la rentrée, la Ville de Lyon comptabilisera à peu près 32 000 élèves, répartis pour 12 000 dans 547 classes de maternelles et pour presque 20 000 dans 931 classes élémentaires.

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