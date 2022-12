Romain Lasseur est biologiste et docteur en toxicologie à Lyon. Invité de "6 minutes chrono", il revient sur la problématique actuelle que connaît la capitale de la gastronomie, inféodée aux rats.

Les plaintes et témoignages de la présence de rats en ville explosent depuis quelques semaines. "Ils mangent ce qu'on leur laisse à disposition c'est-à-dire les ordures ménagères et tout ce qui peut résulter des gestes d'incivilité alimentaire."

Eu égard au nombre d'interventions des professionnels lyonnais et du nombre de plaintes, Romain Lasseur estime la population à un million de rats à Lyon.

"Ils sont inféodés aux grandes villes dans lesquelles on a une mauvaise gestion de cette disponibilité alimentaire et des rongeurs, c'est le cas de Lyon."

Inféodés à la capitale de la gastronomie, les rats font des apparitions de plus en plus fréquentes dans les rues de Lyon. Faut-il s'inquiéter de leur recrudescence ? Quels dangers nous font courir ces rongeurs anthropo-dépendants ? S'ils ne laissent personne indifférent, l'exécutif écologiste lyonnais semble tiraillé entre, d'un coté, l'enjeu de salubrité publique que représente la régulation des rats et, de l'autre, la défense de la condition animale.