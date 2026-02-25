A la suite d'un contrôle sanitaire réalisé mardi 24 février, les deux boutiques Pignol de la place Bellecour ont été contraintes de fermer leurs portes pour "manquements graves aux règles d'hygiène".

C'est un coup de tonner dans la capitale de la gastronomie. Pignol, l'une des grandes maisons de Lyon, institution parmi les institutions, vient de se voir contraint de fermer ses boutiques de la place Bellecour et de la rue Emile-Zola.

Il ne sera pas possible d'aller chercher son petit déjeuner et son déjeuner dans l'une des boutiques Pignol du centre-ville de Lyon ce mercredi 25 février. Depuis mardi, les portes des deux boutiques de la place Bellecour et de la rue 2mile-Zola, adjacente, sont closes.

"Vétusté des locaux et des équipements", "défaut caractérisé d'entretien et de nettoyage des locaux de stockage de stockage"

Suite à un contrôle sanitaire, un arrêté préfectoral a été apposé sur les vitrines des boutiques. Les raisons de cette fermeture y sont indiquées, parmi elles, la découverte "de très importantes déjections de souris sur les équipements et les conditionnements en contact avec les denrées", ou encore des "mites alimentaires et de déjections de rats dans les locaux de stockage".

L'arrêté met également en cause "la vétusté des locaux et des équipements", ou encore "le défaut caractérisé d'entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux de production de stockage de stockage", les mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières et des denrées travaillées". Les boutiques situées place Bellecour et rue Emile-Zola ont ainsi été contraintes de fermer pour "manquements graves aux règles d’hygiène".

Remplacer l'ensemble des équipements vétustes

Pour pouvoir rouvrir leurs portes, les deux boutiques Pignol sont sommées de réaliser des mesures correctives. A savoir, "remplacer l'ensemble des équipements vétustes et/ou obsolète et/ou inutiles à l'activité et/ou en bois brut", "mettre en place un plan de lutte efficace contre les nuisibles et transmettre le plan d'appâtage", ou encore "nettoyer et désinfecter toutes traces de nuisibles dans l'ensemble des locaux avant le démarrage".

"La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations", indique l'arrêté.

