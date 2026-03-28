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Une grande diversité de gorgones et d’algues tapisse les récifs coralligènes. ©Laurent Ballesta / Gombessa Expéditions / Cap Corse

L'image du mois à Lyon : le mystère des anneaux

  • par Guillaume Lamy
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    • Que cache vraiment les profondeurs de la Méditerranée ? Une expédition exceptionnelle, racontée au Musée des Confluences, dévoile un écosystème méconnu… et déjà menacé.

    À 120 mètres sous la surface de la Méditerranée, au large du cap Corse, quelque chose d’étrange attendait depuis plus de vingt mille ans. Une vaste plaine sablonneuse parsemée d’environ 1 400 anneaux calcaires, témoins silencieux du dernier âge glaciaire.

    Personne ne les avait vraiment vus. Jusqu’à Laurent Ballesta. Le musée des Confluences accueille jusqu’au 19 avril "Le Mystère des anneaux", une exposition immersive construite autour des photographies de ce biologiste et plongeur d’exception.

    Dès l’entrée, le visiteur est saisi : lumière bleutée, sons du monde sous-marin, atmosphère de profondeur absolue. Une cinquantaine d’images et un film de dix minutes reconstituent vingt et un jours d’immersion à la frontière du possible. Car l’exploit est autant humain que scientifique. Laurebt Ballesta et son équipe, dans le cadre de la mission Gombessa 6, ont vécu confinés dans une station pressurisée de 5 m2, à treize fois la pression atmosphérique normale, respirant un mélange saturé d’hélium.

    Sortir frigorifiés après chaque plongée, puis passer quatre jours supplémentaires à décompresser avant de retrouver la surface, l’aventure tenait autant de l’exploration spatiale que de la plongée.

    Ce qu’ils ont rapporté est précieux. Autour des anneaux, entre 80 et 115 mètres de fond, s’étendent des récifs coralligènes et des forêts d’algues brunes abritant plus de 1 700 espèces. Gorgones, coraux rares, limaces aux couleurs improbables, dont la fameuse limace d’Inès, portée en étendard pour sa beauté saisissante, peuplent une obscurité que la lumière des lampes révèle soudain, vivante et foisonnante.

    L’exposition ne se contente pas de l’émerveillement. Elle pose une question urgente : que faisons-nous de ce patrimoine ? Acidification des océans, surpêche, destruction des habitats, le message de Laurent Ballesta est direct. La crise de la biodiversité marine représente un danger comparable au réchauffement climatique, et notre ignorance des profondeurs nous empêche même d’en mesurer l’étendue.

    Le Mystère des anneaux – Jusqu’au 19 avril 2026 au musée des Confluences

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