Au lendemain de l'incendie meurtrier à Décines-Charpieu, Thierry Dran, procureur de la République de Lyon et Nelson Bouard, directeur de la police nationale du Rhône, ont fait le point sur l'enquête.

Le procureur de la République avait donné rendez-vous à la presse ce mardi matin au nouveau palais de justice de Lyon et au lendemain de l'incendie d'un immeuble à Décines-Charpieu, au 18 rue Sully, qui a fait trois morts et quatorze blessés. Au terme d'une conférence de presse qui n'aura duré que neuf petites minutes, Thierry Dran, qui était accompagné de Nelson Bouard, directeur interdépartemental de la police nationale du Rhône, a fait le point sur l'enquête, qui ne fait que débuter.

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Confirmant que trois personnes avaient perdu la vie dans l'incendie "d'origine criminelle", deux hommes et une femme, le procureur de Lyon a expliqué qu'aucun des trois individus n'était connu de la justice. Un homme de 28 ans et sa tante de 61 ans ont été retrouvés décédés dans un appartement du septième étage. La dernière victime est un homme, également âgé de 28 ans, retrouvé à l'extérieur de l'immeuble. "Cet homme n'était pas un habitant du quartier" a détaillé Thierry Dran. "Aucune personne dans l'entourage des trois victimes n'est connue pour trafic de stupéfiants" indique également le magistrat. Les autopsies de trois personnes décédées seront réalisées ce mercredi matin.

Aucune interpellation

Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte pour "dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort", "homicide volontaire en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime en bande organisée", au moins un départ de feu a eu lieu dans les parties communes de l'immeuble, sans que l'on sache avec précision à quel étage il a eu lieu, ni si un appartement était spécifiquement visé par ce feu. Ces dernières semaines plusieurs départs de feu avaient eu lieu dans ce quartier du Prainet à Décines, sur fond d'actes d'intimidation liées au trafic de stupéfiants.

"L'incendie a été particulièrement violent au 7e étage mais son origine précise reste à déterminer", complète le procureur de la République.

« Même si la thèse du règlement de compte est privilégiée, c’est une hypothèse parmi d’autres » explique Nelson Bouard, directeur interdépartemental de la police nationale du Rhône au lendemain de l’incendie meurtrier à Décines. pic.twitter.com/wkg1i8FIPs — Lyon Capitale (@lyoncap) May 12, 2026

Pour l'heure, aucune interpellation en lien avec cette affaire n'a été effectuée, alors que "plusieurs dizaines d'enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisés de la police nationale de Lyon sont mobilisés sur cette enquête" poursuit Nelson Bouard au cours de la conférence de presse. "Même si la thèse du règlement de compte est privilégiée, c'est une hypothèse parmi d'autres" explique le directeur de la police nationale du Rhône, indiquant qu'il est "trop tôt pour faire le lien avec le trafic de stupéfiants", même si cette piste reste "envisagée".

Des renforts envoyés dans le quartier

Si les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), des experts du Service national de police scientifique (SNPS) ont également été mobilisés pour procéder aux constatations.

Dans ce quartier de Décines, où une mère de famille avait été touchée au mollet par une balle perdue le vendredi 24 avril, la préfecture a renforcé depuis ce lundi le dispositif de sécurité. Plusieurs compagnies de CRS ont été déployées ainsi que des patrouilles Sentinelle autour de l’immeuble incendié. La maire de la commune, Laurence Fautra, avait appelé lundi soir à la mise en place de "l'état d'urgence" dans le quartier.