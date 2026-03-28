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L’Isère et la Haute-Savoie en vigilance. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Avalanches : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par Corentin Lucas

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours placés en vigilance météo ce samedi 28 mars.

    Pour ce premier jour du week-end, la situation s’est globalement calmée dans la région après plusieurs épisodes perturbés ces derniers jours. Seuls deux territoires restent concernés par la vigilance jaune avalanches.

    L’Isère et la Haute-Savoie sont toujours placées en vigilance jaune pour risque d’avalanches. Sur les massifs de Belledonne (Isère) et du Mont-Blanc (Haute-Savoie), la prudence reste particulièrement de mise après les récentes chutes de neige.

    Les autorités appellent donc à la vigilance, notamment pour les pratiquants de sports d’hiver et les amateurs de sorties hors-piste.

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