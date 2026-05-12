Une crèche urbaine canine ouvre à Lyon cet été

Lyon tombe à la 30e place du classement 2025 des villes où il fait bon vivre avec son chien.

La première crèche canine de la région ouvrira cet été dans le 3e arrondissement de Lyon. Baptisé Barbett, ce lieu de 105 mètres carrés misera sur une approche apaisée.

"Un soin sur-mesure au rythme de l’animal, dans une bulle apaisée par une signature olfactive relaxante et respectueuse." C'est la promesse de Barbett, la première crèche urbaine canine de la région qui ouvrira ses portes cet été au 21, rue de Bonnel (Lyon 3e). A l'origine de ce projet Sakina et Rizlène, deux sœurs jumelles. Dans ce concept-store de 105 mètres carrés, leur ambition est de "préserver, réinterpréter et sublimer la relation entre l’humain et son compagnon."

Autre défi, transformer Barbett en lieu de vie, en "un point d’ancrage local, où

se tissent des liens durables entre humains, animaux et quartier, dans une approche à la fois esthétique, sociale et profondément humaine", précise le communiqué.

Une pratique qui se développe de plus en plus à Lyon. Fin 2025, Gentlecat, un hôtel 5 étoiles dédié aux chats a ouvert ses portes dans le 2e arrondissement. Preuve que le bien-être des animaux à quatre pattes est une considération qui grandit chez leurs propriétaires.

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