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Photo d’illustration. (DR)

Orages, pluie, fraicheur... Quel temps à Lyon pour le week-end de l'ascension ?

  • par Romain Balme

    • Ce week-end de l'ascension sera marqué par le retour de la pluie, accompagnée d'orages jeudi. Les températures se situeront bien en dessous des normales de saison.

    Un week-end de l'ascension, où la pluie tombera. Si vous avez prévu de passer ces quelques jours dans les parcs et jardins de Lyon, vous pouvez déjà revoir vos plans. Ce jeudi, un ciel orageux doublé d'averses viendra couvrir la capitale des Gaules. Ces risques d'orages se dissiperont vendredi, qui sera toutefois une journée maussade et pluvieuse avec des températures particulièrement fraîches et automnales.

    Si la fraicheur sera encore bien présente samedi, les averses se feront plus rares, malgré un temps nuageux. Dimanche, le temps sera plus calme et quelques rayons de soleil pourront même apparaitre dans le ciel lyonnais.

    Côté température, la fraicheur fait son grand retour, avec des valeurs largement en dessous des moyennes de saison, avec -4 degrés dimanche, -5 jeudi, et jusqu'à -8 degrés vendredi. Globalement, le mercure oscillera entre 6 °C et 17 °C sur l'ensemble de cette fin de semaine.

    Lire aussi : Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus





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