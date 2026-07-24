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Le projet de rive droite du Rhône © D.R.
Le projet de rive droite du Rhône © D.R.

"On enterre ce qu'on n'assume pas" : à la Ville, la gauche étrille aussi la Métropole de Lyon après l’abandon du projet Rive Droite

  • par Clémence Margall

    • Le groupe Socialistes au conseil municipal dénonce une décision "prise sans alternative" et "sans considération pour la santé des Lyonnaises et des Lyonnais."

    Les réactions de la classe politique se succèdent depuis hier et nos révélations sur l’abandon du projet Rive Droite par la Métropole de Lyon. Après le maire de Lyon, Grégory Doucet, et les différents groupes d’opposition au conseil métropolitain, c’est le groupe Socialistes de la Ville de Lyon qui dénonce ce vendredi "une décision prise sans alternative" et "sans considération pour la santé des Lyonnaises et des Lyonnais."

    Lire aussi : "Irresponsabilité", "catastrophique" : l'opposition métropolitaine tacle Sarselli après l'abandon du projet Rive Droite

    Un calendrier qui "ne doit rien au hasard"

    Dans leur communiqué, les élus étrillent la décision de Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, de stopper les travaux en mars dernier au profit d’une "concertation avec les maires" avant de finalement abandonner le projet. "Quatre mois plus tard, nous savons ce que vaut ce principe : le maire de Lyon a appris l’abandon du projet dans la presse. Surtout, la majorité métropolitaine n’aura jamais demandé l’avis des premiers concernés : les Lyonnaises et les Lyonnais", taclent-ils sévèrement. Les élus jugent par ailleurs que le calendrier "ne doit rien au hasard" : "On annonce en septembre ce dont on est fier ; on enterre en juillet ce qu'on n'assume pas. Ce que l'exécutif métropolitain n'a pas eu le courage de dire au printemps devant les élus, il le fait dire au cœur de l'été dans la presse."

    Rappelant les différents épisodes de canicule qui ont fragilisé les Lyonnais ces dernières semaines, les socialistes estiment également que la Métropole "leur promet le statu quo : dix voies de circulation, zéro arbre de plus, et rendez-vous à la prochaine canicule."

    Lire aussi : Lyon : les écologistes présentent une rive droite plus verte et avec moins de voitures

    "Jamais l'immobilisme n'aura coûté si cher"

    Les pénalités infligées à la Métropole de Lyon par RTE sont notamment pointées du doigt. "Jamais l'immobilisme n'aura coûté si cher", écrivent-ils encore. Et d’ajouter : "Un million d'euros d'argent public pour ne rien construire, ne rien planter, ne rien améliorer. Celles et ceux qui se présentaient en gestionnaires rigoureux viennent d'inventer la dépense la plus improductive du mandat : payer pour renoncer."

    Le groupe estime enfin que "le seul projet de cette majorité métropolitaine est d'annuler celui des autres" et "cherche encore le projet structurant, l'ambition assumée, la vision pour Lyon." Ils concluent : "Défaire, ils savent. Faire, on attend toujours."

    Lire aussi : Suspension du projet Rive Droite à Lyon : les écologistes dénoncent un "gaspillage irresponsable"

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