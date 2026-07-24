Métropole de Lyon : la rénovation des trémies de Perrache bientôt lancée, 15 ans de travaux attendus

Dès le 28 juillet, la Métropole de Lyon engagera des travaux de rénovation des trémies de Perrache. La fin des travaux de la première trémie est attendue en septembre 2027.

C’est un nouveau chantier d’ampleur qui s’apprête à débuter. En marge des travaux engagés au centre d’échanges de Lyon-Perrache, la Métropole de Lyon lancera dès le mardi 28 juillet des travaux de rénovation des trémies de Perrache, construites il y a 50 ans.

Ils seront réalisés trémie par trémie, avec un basculement ou une déviation de la circulation. La durée totale du chantier est estimée à 15 ans, soit de 12 à 15 mois de travaux par trémie. Sept trémies sont concernées par ces travaux.

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Début des travaux dans la trémie 1, entre le pont Galieni et les quais de Saône

Les premiers travaux débuteront dans la trémie 1, qui relie le pont Galieni, côté Rhône, aux quais de Saône. Afin de limiter les perturbations de circulation dans le secteur, emprunté quotidiennement par 120 000 véhicules, des déviations seront mises en place. L’accès aux quais de Saône sera fera ainsi par la place Carnot (2e arr.), tandis que la traversée initialement permise par la trémie 1 se fera finalement par la trémie 2.

Nouvelle circulation lors de la rénovation de la trémie 1 de Perrache. © Métropole de Lyon

Du côté du calendrier, le chantier sera installé et confiné entre le 28 juillet et septembre prochain, un désamiantage complet de l’ouvrage sera ensuite réalisé d’octobre à décembre. Dès janvier 2027, les services de la Métropole de Lyon engageront la rénovation des structures (piédroits, plafond, dalle, éclairage, système de protection incendie…), et ce, jusqu’en mai. La pose des équipements permettra enfin la mise en service de la trémie pour septembre 2027. Le désamiantage des trémies 1 et 2 de Perrache s’élève à 17 300 000 euros, indique la collectivité dans un communiqué.

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