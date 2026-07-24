Loire : le préfet interdit plusieurs activités nautiques sur le barrage de Villerest après une pollution aux cyanobactéries

Des cyanobactéries en quantité importante avaient également été détectées dans la Loire au niveau du barrage de Villerest, en 2023. (Crédit Préfecture de la Loire)

La préfecture de la Loire interdit les activités nautiques jusqu’au 7 aout 2026 à cause d’une pollution des eaux sur le barrage de Villeret.

La Loire polluée par des toxines de cyanobactéries, le préfet prend des mesures concernant les activités nautiques aux abords du barrage de Villeret dans la Loire. L’ARS, Agence régionale de santé, a effectué des analyses sanitaires sur le barrage de Villerest, révélant une contamination de l’eau aux toxines de cyanobactéries. Cette pollution importante du fleuve de la Loire conduit le préfet du département à interdire un certain nombre d’activités nautiques jusqu’au 7 aout 2026 inclus.

Toutes ces mesures sont valables "pour le barrage de Villerest, sur une section du fleuve Loire délimitée en amont par le viaduc de Chessieux reliant les communes de Saint-Georges-de-Baroille et Balbigny et en aval par le mur du barrage situé sur les communes de Villerest et de Commelle-Vernay", indique la préfecture de la Loire dans un communiqué de presse.

Les activités interdites en raison du risque pour la santé :

Les skis nautiques ;

Les barques à pédales (pédalos) équipées d’un dispositif favorisant l’accès à la baignade.

Les jet-skis ;

Les planches à voile ;

Les paddles ;

Les flaot tubes ;

Les planches nautiques à moteur ;

Les engins de plage

Certaines activités nautiques restent tout de même autorisées, indique la préfecture :

Les barques ;

Les menues embarcations à rame ou à moteur ;

Les voiliers, les barques à pédales (pédalos) lorsqu’elles ne sont pas équipées d’un dispositif favorisant l’accès à la baignade.

Les embarcations des services de sécurité (Police Nationale, Gendarmerie) et de secours, des services d’EDF, du syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest, de l’établissement public Loire, les embarcations de leurs mandataires et plus généralement toute embarcation nécessaire à l’entretien des ouvrages ou à l’exécution de missions de contrôle ou de surveillance ;

Les bateaux à passagers ;

Les embarcations nécessaires à la formation à la conduite des bateaux de plaisance ;

À l’exception du ski nautique, les embarcations nécessaires à la pratique d’une activité nautique proposée par un établissement d'activités physiques et sportives et encadrées par un moniteur breveté par la fédération française compétente pour l’activité concernée. Dans ce cas, les responsables et les éducateurs sportifs en charge de l’encadrement de ces activités nautiques vérifient que le niveau de pratique des usagers encadrés et le contexte local permettent de se prémunir de tout risque sanitaire lié à l’ingestion ou l’inhalation d’eau contaminée par les toxines de cyanobactéries. Les établissements d'activités physiques et sportives informés du risque sanitaire organisent alors sous leur seule responsabilité la navigation de ces embarcations et s’assurent de la bonne prise en compte des consignes sanitaires par leurs personnels et les usagers accompagnés.

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