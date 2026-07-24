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Cambriolage Pixabay
Image d’illustration. @Pixabay

Près de Lyon : un cabinet dentaire cambriolé en pleine nuit

  • par Corentin Lucas

    • Un cabinet dentaire de Montrottier, à l'ouest de Lyon, a été cambriolé dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juillet.

    Le cabinet dentaire de Montrottier (Rhône) a été la cible d’un cambriolage dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juillet. Les faits ont été découverts au petit matin, vers 7h30, par les professionnels travaillant dans les locaux comme nous le révèle Le Progrès.

    À leur arrivée, les dentistes ont constaté qu’une vitre du cabinet, situé au rez-de-chaussée, avait été fracturée. Les lieux avaient ensuite été fouillés et du matériel aurait été volé. Les gendarmes se sont rendus sur place afin de procéder aux premières constatations et de rechercher d’éventuelles traces ou empreintes.

    Un appel à témoins lancé

    La mairie de Montrottier a relayé un appel à témoins. Les personnes qui auraient remarqué des comportements ou des déplacements suspects dans le secteur durant la nuit des faits, ou qui auraient entendu un bruit inhabituel, sont invitées à se manifester auprès des autorités. Afin de pouvoir témoigner vous pouvez contacter la mairie de Montrottier ou la gendarmerie.

    Malgré le cambriolage, le cabinet dentaire était de nouveau ouvert ce jeudi.

    Lire aussi : Accident sur l’A43 près de Lyon : les quatre individus suspectés d’avoir participé à un cambriolage ont été incarcérés

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