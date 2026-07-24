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Le jeune garçon n’a pas pu être réanimé. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un adolescent de 16 ans retrouvé mort en bas de son immeuble à Vénissieux

  • par LR

    • Le corps sans vie d’un adolescent a été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi en bas de l’immeuble dans lequel il résidait, avenue des Martyrs, à Vénissieux.

    Dans la nuit de mercredi à jeudi, le corps sans vie d’un adolescent de 16 ans a été découvert aux alentours de 4 heures par les forces de l’ordre en bas de la tour dans laquelle il vivait, rue des Martyrs à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, le jeune homme résidait au 10e étage.

    Selon les premiers éléments, il pourrait s’agir d’une défenestration, probablement volontaire. Toujours selon le Progrès, un lien avec le narcotrafic n’est pas établi. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame.

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