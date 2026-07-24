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L’Hôpital Lyon Sud, situé à Oullins-Pierre-Bénite. @LC

Hôpital Lyon Sud : l’auteur de l’agression au couteau contre un étudiant en médecine hospitalisé sous contrainte

  • par Corentin Lucas

    • Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu sa décision jeudi 16 juillet dans l’affaire de l’agression d’un étudiant en médecine survenue en mai aux urgences de l’hôpital Lyon Sud, à Pierre-Bénite.

    La violente agression remonte au 9 mai dernier. Un individu de 23 ans s’était rendu aux urgences de Lyon Sud, à Pierre-Bénite, pour traiter une douleur à son moignon. Mais lorsqu’un étudiant en médecine s’était présenté pour le soigner, il avait craché sur lui, avant de le poignarder à l’aide d’un couteau à la cuisse. Les gendarmes dépêchés sur place avaient réussi à l’interpeller.

    Convoqué au tribunal correctionnel de Lyon le 16 juillet dernier, le prévenu a justifié son acte de manière confuse. Il aurait notamment affirmé avoir réagi après des propos qui auraient visé sa mère. Une version qui ne correspondait toutefois pas aux éléments recueillis durant l’enquête, notamment aux images de vidéosurveillance.

    Avant le début du procès, une expertise psychiatrique a été réalisée sur l’individu. Les résultats ont montré des troubles neurologiques importants, avec notamment une pathologie de type schizophrénique. De ce fait, une abolition du discernement au moment des faits a été prononcée.

    À l’issue de l’audience, le tribunal a donc ordonné l’hospitalisation sous contrainte du prévenu dans une unité psychiatrique spécialisée, ainsi qu’une interdiction de se rendre dans les établissements des HCL pendant cinq ans selon les informations du Progrès.

    Lire aussi : Oullins-Pierre-Bénite : le jeune homme retrouvé inconscient dans une piscine est décédé

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