Un détenu de Lyon-Corbas retrouvé mort dans sa cellule

Un détenu de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas a été retrouvé mort dans sa cellule ce jeudi 23 juillet. Il était âgé de 40 ans.

Un drame est survenu jeudi 23 juillet à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Selon nos confrères du Progrès, un détenu, âgé de 40 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule.

Selon les premiers éléments, l’homme ne se serait pas présenté à l’appel matinal et purgeait une peine qui n’était, à priori, pas longue, malgré son casier judiciaire déjà bien rempli. L’intervention d’un tiers dans sa mort est pour l’heure écartée. Une autopsie sera réalisée prochainement afin de révéler les causes de la mort.

Son codétenu, arrivé dans la cellule depuis seulement 24 heures, ne se serait pas rendu compte de la mort de la victime.