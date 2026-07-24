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SMS frauduleux. Crédit – Gendarmerie du Rhône.png

La gendarmerie du Rhône alerte sur les messages frauduleux de péage impayé durant les vacances

  • par LR

    • Les forces de l’ordre appellent les vacanciers et les automobilistes à la vigilance concernant de possibles messages les informant d’un péage impayé.

    À l’heure des premiers chassés-croisés de vacanciers sur les routes, la gendarmerie du Rhône alerte les automobilistes sur la recrudescence de SMS frauduleux les informant d’un péage impayé. "Soyez vigilant, il s'agit très probablement d'une tentative d’escroquerie. Les escrocs envoient des messages frauduleux imitant les sociétés d'autoroutes afin de récupérer vos coordonnées bancaires et vos données personnelles", préviennent ainsi les forces de l’ordre.

    Fautes d’orthographe, adresse Internet inhabituelle, demande de paiement par un lien SMS… plusieurs indices doivent alerter les usagers. Les forces de l’ordre rappellent donc de ne jamais cliquer sur le lien contenu dans le SMS, de ne pas communiquer ses coordonnées bancaires ou de renseigner des informations personnelles sur un site dont l’identité n’est pas vérifiée.

    En cas de doute, la gendarmerie du Rhône conseille aux usagers de vérifier directement leur compte client sur le site officiel de leur société d’autoroutes et de supprimer le message. Si des coordonnées bancaires ont été communiquées, il est urgent de signaler l’escroquerie sur la plateforme officielle de signalement de la banque en question.

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