Narcotrafic : des cookies et des pates de fruit au cannabis saisis à Vénissieux

Une opération menée dans le quartier Lénine à Vénissieux a permis la saisie de plusieurs dizaines de kilos de stupéfiants et l'interpellation d'un suspect.

La police nationale du Rhône a mené une opération de lutte contre le narcotrafic dans le quartier Lénine, à Vénissieux. Les forces de l'ordre ont procédé à des visites d'immeubles, à l'enlèvement de véhicules et à l'effacement de tags liés aux trafics.

Le bilan fait état de la saisie de 3,2 kg de cannabis, 118 g de cocaïne, mais aussi de 26 kg de cookies et de pâtes de fruits au cannabis. Les policiers ont également saisi 730 euros en numéraire.

Un suspect a été interpellé à l'issue de cette opération et présenté à la justice, indique la police nationale du Rhône. Cette intervention s'inscrit dans les actions régulières menées contre les points de deal de l'agglomération lyonnaise.