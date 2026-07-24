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Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Narcotrafic : des cookies et des pates de fruit au cannabis saisis à Vénissieux

  • par LR

    • Une opération menée dans le quartier Lénine à Vénissieux a permis la saisie de plusieurs dizaines de kilos de stupéfiants et l'interpellation d'un suspect.

    La police nationale du Rhône a mené une opération de lutte contre le narcotrafic dans le quartier Lénine, à Vénissieux. Les forces de l'ordre ont procédé à des visites d'immeubles, à l'enlèvement de véhicules et à l'effacement de tags liés aux trafics.

    Le bilan fait état de la saisie de 3,2 kg de cannabis, 118 g de cocaïne, mais aussi de 26 kg de cookies et de pâtes de fruits au cannabis. Les policiers ont également saisi 730 euros en numéraire.

    Un suspect a été interpellé à l'issue de cette opération et présenté à la justice, indique la police nationale du Rhône. Cette intervention s'inscrit dans les actions régulières menées contre les points de deal de l'agglomération lyonnaise.

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