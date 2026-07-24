Après l'annonce dans nos colonnes de l'abandon du projet Rive Droite par la Métropole de Lyon dirigée par Véronique Sarselli, l'opposition métropolitaine tire à boulets rouge sur la présidente.

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe politique dans le microcosme de la Métropole de Lyon. Ce jeudi 23 juillet, Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, a annoncé avoir abandonné purement et simplement le projet Rive Droite porté par son prédécesseur écologiste Bruno Bernard et qui devait, à l'horizon 2030, transformer 2,5 kilomètres de berges du Rhône sur la Presqu'île de Lyon.

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Stoppés à la hâte le 27 mars dernier par la présidente de la Métropole de Lyon nouvellement élue, les travaux de réaménagement ne seront donc jamais relancés selon les informations exclusives de Lyon Capitale.

Au lendemain de cette annonce, l'opposition métropolitaine dénonce un abandon "en catimini, sans concertation ni coordination" d'un projet "pourtant indispensable pour protéger les Grandes Lyonnaises et les Grands Lyonnais face aux conséquences toujours plus visibles du dérèglement climatique". Le projet prévoyait notamment de transformer les quais du Rhône en une large promenade végétalisée en réduisant à quatre voies maximum la circulation automobile, en élargissant les trottoirs de cinq mètres, en créant une large piste cyclable pour la Voie Lyonnaise 6 ou encore en plantant 1200 arbres tout au long des 2,5 kilomètres de linéaire.

"Sans programme ni méthode"

"Ce sera donc entre la troisième et la quatrième canicule que la présidente de la Métropole Véronique Sarselli aura décidé d’arrêter le projet Rive droite du Rhône", raille le groupe Socialiste et Place publique à la Métropole. "Ce renoncement est un choix politique : celui de repousser les investissements nécessaires pour adapter notre territoire aux défis climatiques", poursuivent-ils.

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"Ce projet prolongeait plusieurs décennies de reconquête des fleuves et de transformation des espaces publics lyonnais. Des berges du Rhône aux Rives de Saône, les majorités successives avaient considéré que Lyon devait continuer à évoluer, à réduire ses coupures urbaines et à rendre ses quais aux habitants", a réagi de son côté le groupe Écologiste. "On peut modifier un projet, revoir son phasage ou discuter de ses modalités. Mais gouverner ne peut pas consister uniquement à arrêter ce qui avait été engagé avant soi", estime-t-il.

"À défaut de programme, nous espérions au moins que la présidente s’en tiendrait à la méthode qu’elle avait professée des mois durant. Fin juillet, voilà donc la nouvelle majorité sans programme ni méthode", attaquent même les Socialistes, estimant que Véronique Sarselli persévère "dans l'irresponsabilité en abandonnant un projet essentiel pour rendre notre territoire vivable par 40 degrés."

Avant de conclure : "Le début de mandat de Véronique Sarselli continue sur sa lancée catastrophique pour notre collectivité et l’avenir de notre territoire."