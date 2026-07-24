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Le jeune garçon n’a pas pu être réanimé. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un jeune garçon de 2 ans se noie dans une piscine près de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Un enfant de 2 ans s’est noyé au sein d’une piscine familiale située à L’Isle-d’Abeau, dans le sud-est de Lyon.

    Les faits se sont produits dans la soirée du jeudi 23 juillet, au sein d’une propriété privée située rue du Moriaud, à L’Isle-d’Abeau (Isère), au sud-est de Lyon. Aux alentours de 21h, les parents d’un jeune garçon ont retrouvé leur enfant inerte dans leur piscine selon les informations du Dauphiné libéré.

    Immédiatement contactés, les sapeurs-pompiers de Bourgoin-Jallieu se sont rendus sur place pour apporter les premiers secours afin de sauver la victime en arrêt cardio-respiratoire, avant d’être rejoints par une équipe de la Structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).

    Après plusieurs dizaines de minutes de massages cardiaques, les secours sont contraints d’arrêter le massage cardiaque et de déclarer le décès du jeune garçon, alors âgé de 2 ans. En état de choc, la famille de la victime a été prise en charge par le Samu, qui a établi une cellule médico-psychologique.

    D’après les premiers éléments de l’enquête réalisée par la gendarmerie de L’Isle-d’Abeau, les parents auraient manqué de vigilance durant quelques minutes, suffisant pour que l’enfant plonge dans la piscine.

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