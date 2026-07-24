Haute-Savoie : le Salon du livre de Passy honore la montagne 

Le salon du Livre international de montagne se tiendra cette année du 7 au 9 août, à Passy (Image d’illustration festival Montagnes en Scène)

La 36e édition du Salon du livre international de Montagne se tiendra du 7 au 9 août à Passy, l’occasion de rencontrer, découvrir, et s’émerveiller autour de notre richesse montagneuse.



Bonne nouvelle pour les férus de montagne. La commune de Passy héberge la 36e édition du salon international du livre de montagne, qui se tiendra du 7 au 9 août 2026 en plein cœur des Alpes. Véritable vitrine de la culture alpine et plus généralement montagnarde, le salon, organisé par l’association Montagnes en Pages depuis plus de trente ans, met un point d’honneur à rendre compte de la diversité des montagnes du monde.

Créée en 1990 par Joëlle Chappaz, François Garde et Michel Moriceau, l’association Montagnes en Pages est avant tout une histoire de bénévoles passionnés qui portent l’envie profonde de sublimer et de promouvoir la littérature de montagne dans la Vallée de l’Arve.

Rencontre avec des auteurs, libraires, éditeurs et cinéastes, projections de film, conférences, expositions… Les rendez-vous s'enchaîneront, pendant trois jours, au gré de la thématique “Les Paysages vivants”.

Une édition 2026 riche en surprises et rendez-vous

“La montagne donne à voir. [...] Elle stimule les imaginaires, mais renvoie aussitôt à la réalité d’un espace jadis effrayant, aujourd’hui remanié par le réchauffement climatique, la répétition des catastrophes et les séquelles d’une fièvre bâtisseuse qui a rompu des équilibres fragiles sacrifiés au nom de la modernité”, a poétiquement déclaré Michel Moriceau, président de l’association organisatrice, pour l'édito de l'édition.

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C’est avec cet imaginaire en tête, que cette année, plusieurs temps forts sont à notifier. Étienne Klein, physicien et philosophe, animera le 8 août une conférence en visioconférence avec Thomas Pesquet, avec qui il a écrit l’essai “Éloges du dépassement”. Une lecture qui relate leurs échanges autour de l’Univers et des missions spatiales mais aussi de leur intérêt commun quant à l’avenir de la Terre.

Pour des moments plus légers mais tout aussi enrichissants, la cuisine de montagne réunira le vendredi René Meilleur et Marc Veyrat, deux chefs étoilés, et Alexis Olivier Sbriglio, spécialiste de la gastronomie alpine et consultant, le temps d’une table ronde. Le sport est, lui aussi, moteur de questionnements. Le dimanche 9 août, Patrick Roux, judoka multimédaillé, et Franck Piccard, champion olympique de ski alpin, prendront la parole au cours d’un moment consacré à la compétition et ses dérives.

D’autres noms sont aussi attendus : Lubin Godin, jeune photographe animalier de 14 ans qui parcourt les montagnes et les vallées en quête du plus beau cliché, ou encore Jérémy Bigé, accompagnateur en montagne et réalisateur, qui a sillonné l’Himalaya puis les Balkans et l’Asie centrale. Au-delà des rencontres, des artistes comme Michele Turco, Agathe Sanglard ou Inès Bottolier Darbelin exposeront leurs œuvres, le long du week-end, au cours de l’exposition “Paysages contemporains”.

Quand l'art et la montagne se rencontrent

Jacques Perret présidera cette 36e édition. Avec ses multiples cordes à son arc : ingénieur urbaniste, bibliographe et historien de la montagne d’où il a reçu pléthore de prix, conférencier, commissaire d’exposition la BD littérature jeunesse, l’homme ouvrira le bal, vendredi 7 août dès 9h45, avec une intervention autour des paysages de montagne vus par les écrivains et les artistes.

Au prix de 5€ (pour les +18 ans), les visiteurs auront accès au salon pour la journée. Le programme complet est à découvrir sur le site du Salon du livre de Passy.

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