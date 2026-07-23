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Le projet de requalification de la rive droite du Rhône.

D’abord mis en pause, le projet Rive Droite définitivement abandonné par la Métropole de Lyon

  • par Clémence Margall

    • Info Lyon Cap - La présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, abandonne officiellement le projet Rive Droite, après avoir stoppé les travaux le 27 mars dernier.

    C’est désormais officiel, le projet Rive Droite ne verra pas le jour à Lyon. Portés par les écologistes Grégory Doucet, maire de Lyon, et Bruno Bernard, ancien président de la Métropole de Lyon, les travaux de réaménagement de la rive droite du Rhône avaient été stoppés à la hâte le 27 mars après l’élection de Véronique Sarselli. La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon indiquait à l’époque que cette décision visait à garantir "une coordination étroite entre les acteurs publics concernés et à assurer une prise en compte équilibrée des enjeux pour les habitants du territoire."

    Lire aussi : Projet Rive droite à Lyon : le début des travaux suspendu par Véronique Sarselli

    Si elle n’avait jamais confirmé qu’il s’agissait d’un arrêt total, préférant évoquer une "concertation" afin "d’examiner les modalités et les implications de ce projet", la Métropole de Lyon confirme ce jeudi à Lyon Capitale que le projet est bien "abandonné." Grégory Doucet a d’ores et déjà été informé de cette décision.

    Pour rappel, le projet initial prévoyait sur un linéaire de 2,5 kilomètres le long du Rhône, quatre voies de circulation maximum quand, par endroits, il y en avait une dizaine en 2020. L'espace libéré aurait ainsi permis d'installer la Voie lyonnaise n°6, tandis que les piétons auraient bénéficié d'une surface de déplacement augmentée de plus de 75 %. 1,7 km de voie en site propre était également réservé aux bus.

    Un "gaspillage irresponsable" pour les Écologistes

    S'il n'a pas encore réagi publiquement à cette annonce, le maire de Lyon avait déclaré dans nos colonnes en avril dernier : "Je peux tout à fait entendre qu’elle ait choisi de suspendre les travaux pour des raisons de calendrier politique, mais je crois que la santé des habitants de cette métropole ne peut pas être sacrifiée à l'aune de petits jeux d'appareils partisans. Chacun devra prendre ses responsabilités."

    Dans le même temps, les Écologistes avaient estimé que la décision de Véronique Sarselli s'apparentait déjà à un "abandon pur et simple" du projet Rive Droite, "quand on sait que la reprise du projet ne pourra pas être effectuée avant plusieurs années par RTE." Le groupe, s'inquiétant par ailleurs des pénalités financières "de plus d’un million d’euros" que la Métropole de Lyon devrait payer à RTE, qualifiait ce choix de "gaspillage irresponsable dans un contexte budgétaire national difficile."

    Lire aussi : Suspension du projet Rive Droite à Lyon : les écologistes dénoncent un "gaspillage irresponsable"

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