Isère : Waga Energy sécurise 128 millions d'euros pour accélérer son développement en Europe

Le groupe isérois Waga Energy signe un financement de 128 millions d’euros sur 10 ans avec plusieurs partenaires. Le but est d’accélérer des projets contre le réchauffement climatique.

Le groupe Waga Energy, spécialisé dans le biogaz, une énergie renouvelable issue du stockage des déchets en biométhane, substitut du gaz naturel fossile, a signé, le 23 juillet, un financement de 128 millions d’euros sur dix ans. Pour produire du biométhane en valorisant le biogaz, Waga Energy utilise une technique d’épuration brevetée nommée WAGABOX. L’objectif principal de cette intervention est donc d’étendre davantage le WAGABOX sur le continent européen.

Concrètement, ce financement bancaire vert permettra de refinancer une vingtaine d'unités WAGABOX, de financer de nouveaux projets de construction en France, en Espagne et en Italie, ainsi que de développer d'autres projets en Europe.

Sur le long terme, cette somme sera attachée à une filiale du groupe, la Waga Assets 3. Un grand nombre de partenaires banquiers ont participé au projet : Crédit Agricole CIB (coordinateur global et coordinateur vert), Société Générale (agent inter-créanciers, agent des sûretés et banque teneuse de comptes), BNP Paribas (existing hedge coordinator), ING Bank, Crédit Agricole Transitions & Énergies, ainsi que, en tant que prêteurs, Arkéa Banques Entreprises et Institutionnels, Crédit Agricole Leasing & Factoring, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et LCL.

L'unité WAGABOX en exploitation en France. ©Waga-Energy

Cette opération peut avoir lieu seulement car elle est « structurée comme un financement vert, les fonds devant être alloués à des projets contribuant à l’atténuation du changement climatique, en lien avec la captation et la valorisation du gaz issu des sites de stockage des déchets », indique Waga Energy dans un communiqué de presse.

"Il s’agit de notre premier financement de portefeuille multi-pays"

Jean-Michel Thibaud, directeur financier groupe et directeur général adjoint de Waga Energy

Jean-Michel Thibaud, directeur financier groupe et directeur général adjoint de Waga Energy, déclare : « Cette transaction marque une nouvelle étape dans le financement de Waga Energy. Elle repose sur une double innovation : d’une part, une structure combinant refinancement d’actifs en exploitation, financement de projets en construction et une tranche pour des projets non encore contractualisés ; d’autre part, il s’agit de notre premier financement de portefeuille multi-pays, couvrant des actifs situés en France, en Espagne et en Italie. Cette opération illustre la confiance renouvelée de nos partenaires bancaires dans notre modèle d’affaires, et renforce notre capacité à accélérer le déploiement de WAGABOX® en Europe. »

Waga Energy possède pour le moment un total de 37 unités de production de biométhane en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Ces unités installées permettent une capacité supérieure à 2 TWh par an, c’est-à-dire deux térawattheures. Selon le site Connaissance des Énergies, le térawattheure est l’unité qui mesure une quantité d’énergie produite et consommée, à titre de comparaison, « la production totale d’électricité en France métropolitaine en 2024 avait atteint 536,5 TWh ». Actuellement, vingt nouvelles unités de production sont en cours de construction en France, en Italie, en Espagne, au Canada et aux États-Unis.

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