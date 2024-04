Avec des températures proches des 0 degré attendues jusqu'à jeudi dans tout le département du Rhône, les arboriculteurs craignent que la météo ait un impact sur leurs récoltes.

Le retour du froid et de la crainte pour les agriculteurs et arboriculteurs du Rhône. Avec des températures qui pourraient flirter avec le 0 et devenir négatives localement, les cultivateurs rhodaniens craignent que ces gelées aient un impact sur leur récolte. "On craint le pire pour la nuit prochaine" débute Pascal Girin, président de la FDSEA du Rhône. "On annonce, dans la nuit de lundi à mardi, des températures négatives notamment dans le Beaujolais et les Monts du Lyonnais" explique-t-il.

Deux secteurs du département qui concentrent la majeure partie des cultures et des exploitations agricoles. "On s'attend à quelques dégâts car les fruits sont déjà présents sur beaucoup d'arbres" détaille Pascal Girin. "Sur la cerise par exemple, la moindre gelée, ça peut les faire tomber".

A lire aussi : Météo : à quoi s'attendre à Lyon dans les prochains jours ?

Si certains agriculteurs, notamment dans les Monts du Lyonnais se montrent confiant face aux températures annoncées, autour des -2 degrés, d'autres craignent que très localement, le mercure descende en dessous de cela. "On a peur des dégâts que ça pourrait engendrer" admet Frédéric Bonnard, producteur de cerises à Bibost. "Pour l'instant, ce n'est jamais descendu en dessous de zéro depuis le retour du froid la semaine dernière. Mais ça peut aller vite. Il suffit que le ciel se dégage, qu'il y ait un peu de vent... Tout ça pourrait faire basculer notre récolte".

Un ciel chargé qui pourrait protéger les récoltes

Après des températures anormalement élevées pour la saison, et des records de chaleur battus il y a 10 jours dans certaines communes du Rhône, le froid s'est de nouveau installé ces derniers jours dans la région lyonnaise. "Le mois d'avril est une saison connue pour ces yoyos de températures. Mais là c'est exceptionnel" explique Guillaume Séchet, prévisionniste à Météo Lyon. Ce dernier se montre malgré tout rassurant pour le reste de la semaine concernant l'impact des températures sur l'agriculture, surtout pour la nuit prochaine, la plus fraîche de la semaine.

"Le ciel devrait être nuageux et donc le risque de voir des chutes importantes de températures sera faible. On aura au moins l'avantage d'avoir ce ciel chargé et avec très peu de vent. Ce sera sans commune mesure avec ce qu'on avait vécu en 2021" poursuit le prévisionniste.

"Le vrai problème c'est la douceur qu'on a connu cet hiver"

Il y a 3 ans, début avril, un important épisode de gel avait touché le département du Rhône. De nombreux exploitants agricoles avaient perdu quasiment l'intégralité de leur récolte de fruits. "Le vrai souci, ce ne sont pas les gelées, qui sont récurrentes à cette époque là" témoigne encore Pascal Girin. "Mais le vrai problème c'est la douceur qu'on a connu cet hiver. La végétation est en avance et donc plus fragile face au froid" conclut-il.

Lire aussi : Vignes, pêches, cerises gelées et détruites : c’est la désolation dans le Rhône, reportage dans le Lyonnais

Dès jeudi, les températures devraient être de nouveau proches des normales de saison pour tout le département du Rhône. Avant un retour de la pluie qui pourrait avoir lieu dès ce weekend.