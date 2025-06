Suivie par des milliers de personnes sur Instagram, la coach sportive lyonnaise Yanary Befort partageait son combat contre le cancer.

La communauté sportive lyonnaise est en deuil. Yanary Befort, coach sportive très suivie sur les réseaux sociaux, est décédée le dimanche 1er juin, à l’âge de 32 ans, des suites d’un cancer colorectal. Originaire de la région lyonnaise, elle s’était fait connaître en donnant des cours de fitness à Lyon et Villeurbanne, avant de partager, depuis plus d’un an, son combat contre la maladie sur son compte Instagram, suivi par plus de 58 000 personnes.

Sur cette plateforme, Yanary documentait avec une grande sincérité son parcours de soin, mêlant messages d’espoir et témoignages poignants. Une de ses dernières publications, dans laquelle elle annonçait que son corps était en train de "lâcher", avait profondément ému sa communauté. Jusqu’au bout, elle avait continué à prôner la force de l’instant présent et la résilience face à l’adversité.

Seigneur cette vidéo, ce témoignage !!! Yanary Befort était coach sportive. Elle a succombé de son cancer, après avoir partagé son combat contre la maladie sur Instagram ces derniers mois. Une battante vient de nous quitter 💔🕊️@ZFloride #rip pic.twitter.com/ZGdHYQz7Rp — Paulette Kimuntu Kim (@KimKimuntu) June 6, 2025

Un engagement fort dans la lutte contre le cancer

Au-delà de sa carrière de coach, Yanary était engagée dans plusieurs initiatives locales de lutte contre le cancer. Elle participait notamment à des événements comme la course solidaire “La Scintillante”, organisée par le centre Léon-Bérard, rappelle Le Progrès. Elle avait exprimé son souhait de reprendre le sport aux côtés de ses proches dès que sa santé le lui permettrait.

De nombreux hommages ont été rendus ces derniers jours par ses élèves, confrères, consœurs et abonnés. Yanary Befort laisse derrière elle le souvenir d’une femme déterminée et généreuse, dont le message de force et de bienveillance continuera à marquer ceux qui l’ont suivie.