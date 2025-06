De puissants #orages ont eu lieu hier soir et cette nuit sur #Lyon et sa région avec de la grêle, de fortes rafales de vent et des pluies intenses. A 2h11, un orage très fort avait lieu à Satolas et Saint-Exupéry avec une rafale de vent à 113 km/h (record pour un mois de juin).… pic.twitter.com/oDvCKIXJKg