L’agence Elite recherche ses futurs mannequins. (Image d’illustration via Pixabay).

Le concours Elite Model Look revient à Lyon pour offrir à deux jeunes l'opportunité de mettre un premier pied dans l'univers du mannequinat.

Depuis 30 ans, l'Elite Model Look permet à de jeunes talents de révéler leur potentiel lors d'un concours international. L'occasion pour des milliers de candidats de pays différents de tenter leur chance. Pour la deuxième année consécutive, l'agence de mannequins Elite organise son casting français en collaboration avec les Galeries Lafayette. Une dizaine de villes ont donc été choisies pour la première étape du concours.

Deux contrats à gagner

Les Galeries Lafayette de Lyon Part-Dieu accueilleront l'un de ces castings mardi 22 mai. Les deux candidats retenus deviendront ambassadeurs temporaires de l'enseigne et figureront dans le magazine de la collection automne-hiver 2025. Mais il ne s'agit là que d'une première étape avant la finale qui se tiendra à Paris dans les prochaines mois. Au terme du concours, le jury ne sélectionnera qu'un jeune homme et une jeune femme qui remporteront un contrat au sein de l'agence Elite.

L'Elite Model Look est le principal concours international de mannequins de l'industrie de la mode. Depuis sa création, il a propulsé sur le devant de la scène Cindy Crawford, Diane Kruger ou encore Gisèle Bündchen. Plus récemment, il a permis aux françaises Léa Peillard et Joséphine le Tutour de voir leur carrière décoller.

Pour participer au casting, les candidats sont invités à s'inscrire via un formulaire ou à se rendre directement sur place le jour J.

