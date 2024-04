Météo : à quoi s'attendre à Lyon dans les prochains jours ?

Alors que les températures sont très basses à Lyon et dans la région lyonnaise ces derniers jours, le mercure devrait revenir proche des normales de saison d'ici la fin de semaine.

Une semaine après avoir connu des températures dignes d'un mois de juillet, le froid est bien de retour à Lyon et dans toute la région. Et il semble s'être installé pour quelques jours, forçant petits et grands à ressortir les manteaux, écharpes et bonnets. Ce lundi matin il faisait seulement 3 degrés au lever du jour et la température ne dépassera pas les 11 degrés à Lyon pour ce premier jour de la semaine.

Des températures largement en dessous des normales de saison (8 degrés pour les minimales de saison et 18 degrés pour les maximales) qui devraient se maintenir au moins jusqu'à jeudi.

"Ce qu'on voit depuis 10 jours, c'est caricatural"

"Le mois d'avril est habituellement une saison où on a des yoyos de températures et où on passe de l'été à l'hiver en quelques jours" débute Guillaume Séchet, prévisionniste pour Météo Lyon. Avant de poursuivre : "Mais là ce qu'on voit depuis 10 jours, c'est caricatural. Le weekend dernier on était sur des records de chaleurs pour la saison et en ce début de semaine, si on n'est pas sur les records de fraîcheur, on n'en sera pas loin".

La nuit de lundi à mardi s'annonce la plus fraîche de la semaine, avec des températures qui pourraient flirter avec le 0 degrés dans l'agglomération lyonnaise et descendre en négatif dans certains coins du département du Rhône comme le Beaujolais où les Monts du Lyonnais.

Un air frais venu de Scandinavie

"En ce moment on respire de l'air qui vient de Scandinavie et qui nous apporte donc beaucoup de fraîcheur" précise Guillaume Séchet. "A partir de jeudi le flux devrait basculer et les températures vont remonter un peu." Le mercure devrait ainsi se rapprocher des normales de saison mais pourrait rester plutôt frais pour la période. "On ne devrait pas avoir de nouvelle descente froide dans les prochaines semaines mais on ne voit pas de période de beau temps durable se mettre en place" explique le prévisionniste. "A Lyon, la semaine prochaine, on sera un peu entre les deux, avec une alternance des journées de soleil avec des journées plus maussades".

Si la pluie pourrait pointer le bout de son nez ce weekend dans la région lyonnaise, le thermomètre affichera 19 degrés vendredi et jusqu'à 21 degrés pour la fin de semaine. Il fera ensuite entre 13 et 21 degrés toute la semaine prochaine selon les premières prévisions de Météo France. De quoi, peut être, ranger définitivement au placard les affaires d'hiver.