Dans quelques semaines, Walibi Rhône-Alpes dévoilera sa nouvelle attraction, Mahuka.

Situé en Isère, le parc d'attraction Walibi Rhône-Alpes a rouvert ses portes le 30 mars et fêtera cette année ses 45 ans. Pour l'occasion, une nouvelle attraction, baptisée, Mahuka, sera inaugurée en juin. Cette dernière est actuellement en phase de test, après plus d'un an de chantier.

67 km/h et 13 moments d'apesanteurs

La scénographie de cette nouvelle attraction plongera les visiteurs au coeur des vestiges d'un temple abandonné quelque part sur une île du Pacifique. Les trains seront basés sur des Jeep avec des places individuelles "permettant de profiter de l'expérience sans vis-à-vis, ni voisins, pour un ressenti sensationnel unique" promet Walibi.

L'attraction, unique en Europe, sera dotée de deux départs propulsés, qui lanceront les trains à une vitesse maximum de 67 km/h avec 13 moments d'apesanteur.

Dans les prochaines semaines, plusieurs phases de tests des trains à vie puis avec des mannequins seront réalisées pour contrôler les points électriques, techniques et cinétiques de la nouvelle attraction.